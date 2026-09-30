Terror dentro de una casa: sicarios matan con una lluvia de balas a un hombre y una mujer

Una mujer de 28 años y un hombre de 20 fueron asesinados dentro de una vivienda en Ramal Siete de Batán. El OIJ confirmó que dos sujetos llegaron caminando, ingresaron al inmueble y dispararon en múltiples ocasiones.

Un hombre de 20 años y una mujer de 28 murieron la noche de este martes luego de ser atacados a balazos dentro de una vivienda ubicada en Ramal Siete de Batán, en Matina de Limón.

Publicidad

De acuerdo con la versión oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio ocurrió aproximadamente a las 11 p. m.

En 3 puntos Una mujer de 28 años y un hombre de 20 fueron asesinados dentro de una vivienda en Ramal Siete de Batán. Un hombre de 20 años y una mujer de 28 murieron la noche de este martes luego de ser atacados a balazos dentro de una vivienda ubicada en Ramal Siete de Batán, en Matina de Limón. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre ambos crímenes.

Según la información preliminar, las dos víctimas se encontraban dentro de la casa cuando, aparentemente, dos sujetos llegaron caminando hasta el lugar.

Los sospechosos habrían ingresado a la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra el hombre y la mujer.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Ambos murieron en el sitio producto de las heridas recibidas. Posteriormente, los atacantes huyeron caminando y hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Agentes judiciales se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.

Durante la inspección del lugar, los investigadores recolectaron alrededor de 20 indicios balísticos correspondientes a un arma calibre 9 milímetros.

Las razones detrás del doble homicidio todavía son investigadas y el OIJ trabaja para determinar el móvil, así como identificar a los responsables.

Publicidad

La Cruz Roja había informado inicialmente que recibió la alerta a las 10:56 p. m. y que, a su llegada, encontró a las dos personas sin signos vitales. La mujer presentaba heridas de bala en la cabeza y el tórax, mientras el hombre tenía lesiones en el tórax.

El hecho se registra pocos días después de otro homicidio ocurrido en Batán. El pasado 24 de setiembre, un joven de 22 años, de apellido Camacho, murió luego de que dos sujetos en motocicleta le dispararan en múltiples ocasiones cerca de la plaza de 28 Millas.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre ambos crímenes.