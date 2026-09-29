Ginnés Rodríguez deja el amor en segundo plano: situación con su hijo Marcelo concentra toda su atención

La presentadora reconoció que sabe que muchos esperan que hable sobre su nueva ilusión sentimental, pero explicó que en este momento su prioridad es la salud de su hijo.

La vida de Ginnés Rodríguez ha estado bajo los reflectores durante las últimas horas luego de conocerse que está abriendo nuevamente las puertas al amor. Sin embargo, la periodista dejó claro que en este momento hay un asunto mucho más importante ocupando sus pensamientos: la salud de su hijo Marcelo.

El menor sufrió una caída y se fracturó un hombro, situación que llevó a la comunicadora hasta el Hospital Nacional de Niños.

Rodríguez compartió lo ocurrido mediante sus historias de Instagram y reconoció que sabe que sus seguidores están pendientes de otro tema relacionado con su vida personal.

En 3 puntos La presentadora reconoció que sabe que muchos esperan que hable sobre su nueva ilusión sentimental, pero explicó que en este momento su prioridad es la salud de su hijo. La vida de Ginnés Rodríguez ha estado bajo los reflectores durante las últimas horas luego de conocerse que está abriendo nuevamente las puertas al amor. Descripción Google News: Ginnés Rodríguez explicó que la fractura que sufrió su hijo Marcelo mantiene toda su atención, justo cuando se conoció que la presentadora está iniciando un acercamiento sentimental con Erwen Masís.

“Yo sé que ustedes están esperando que les hable de un tema. Pero mi cabeza ahorita está alrededor de otro tema”, expresó la presentadora.

Según explicó, Marcelo presenta desde pequeño una lesión en ese hombro y, tras la reciente fractura, le recomendaron una valoración con un oncoortopedista pediátrico.

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La sola mención de esa especialidad generó preocupación en la periodista.

“Cuando a uno le dicen que es mejor que lo vea un oncoortopedista pediátrico, sí asusta un poquillo”, comentó, sin informar hasta ahora de ningún diagnóstico adicional.

La situación ocurre justamente cuando el nombre de Ginnés vuelve a ser noticia por su vida sentimental.

Este fin de semana confirmó a La Nación que está conociendo a Erwen Masís Castro, aunque aclaró que todavía no habla de un noviazgo formal y prefiere definir lo que viven como una etapa de conocimiento mutuo.

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Masís es exdiputado del PUSC y actualmente ocupa el cargo de director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según consta en la información oficial del organismo.

Rodríguez enviudó en 2023 tras la muerte de su esposo, el también periodista Gerardo Zamora, con quien estuvo casada durante 13 años.

Por ahora, mientras crece la curiosidad alrededor de esta nueva etapa sentimental, la propia Ginnés dejó claro dónde está puesta toda su atención: acompañar a Marcelo y determinar con los especialistas cuál es exactamente la situación de su hombro.

Descripción Google News: Ginnés Rodríguez explicó que la fractura que sufrió su hijo Marcelo mantiene toda su atención, justo cuando se conoció que la presentadora está iniciando un acercamiento sentimental con Erwen Masís.