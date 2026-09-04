¡Le cayó la furia de los vecinos! Vapulearon y capturaron a agresor de veterinaria: todo quedó grabado

Un segundo video muestra cómo tres hombres intervinieron primero para separar al presunto agresor de la mujer y luego otros transeúntes llegaron para auxiliar a la veterinaria.

Un segundo video de la agresión contra la médica veterinaria Jennifer Brenes, ocurrida en Cartago, muestra cómo varias personas que transitaban por el lugar intervinieron al observar el forcejeo entre la mujer y el hombre señalado como presunto agresor.

La grabación fue captada en el exterior de la clínica y muestra el momento en que Brenes y el sujeto salen del comercio mientras forcejean. Al percatarse de lo que ocurre, tres hombres se acercan rápidamente para intervenir y separarlos.

Los transeúntes cuestionan al hombre por su comportamiento y buscan impedir que continúe la agresión. Entre las expresiones que se escuchan en el video están: “¿Cómo le va a hacer eso a una mujer?” y “¿Qué le pasa mae?”.

En 3 puntos Un segundo video muestra cómo tres hombres intervinieron primero para separar al presunto agresor de la mujer y luego otros transeúntes llegaron para auxiliar a la veterinaria. Un segundo video de la agresión contra la médica veterinaria Jennifer Brenes, ocurrida en Cartago. También se han reportado supuestas situaciones problemáticas previas entre el hombre señalado y otros profesionales veterinarios de Cartago, información que deberá ser corroborada durante la investigación.

Conforme transcurren los segundos, más personas se acercan al lugar para intervenir.

Otros hombres se suman a quienes ya estaban intentando controlar la situación, mientras varias mujeres y otras personas se acercan directamente a Brenes para auxiliarla y verificar cómo se encontraba.

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De esta manera, el video muestra cómo la respuesta de los transeúntes fue aumentando conforme se percataron de la gravedad de lo ocurrido.

En medio de la intervención también se produce un forcejeo con el hombre señalado. El sujeto termina cayendo al suelo, mientras las personas presentes procuran mantenerlo alejado de la veterinaria.

Por respeto a las personas involucradas, las imágenes no muestran ni requieren describir de manera gráfica las acciones violentas ocurridas durante esos segundos.

Después de la intervención inicial, el hombre logra incorporarse e intenta alejarse del lugar.

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Sin embargo, los transeúntes vuelven a intervenir y consiguen detenerlo mientras esperan la llegada de las autoridades.

La posterior aprehensión por parte de los cuerpos policiales no aparece en esta grabación. El video únicamente registra la intervención de los civiles y los momentos previos a la llegada de las autoridades.

Mientras algunos hombres mantienen al sujeto controlado, otras personas permanecen junto a Brenes para brindarle asistencia.

Brenes, médica veterinaria y propietaria de Alma Vet, sufrió lesiones de consideración durante el ataque y permanece hospitalizada.

Según la información suministrada sobre el caso, la mujer sufrió una fractura de cráneo y un sangrado importante.

La agresión inicial también quedó registrada por cámaras de seguridad del establecimiento. En esas imágenes se observa cómo el hombre señalado ingresa al local y comienza a agredir a la veterinaria antes de que ambos salgan hacia el área del parqueo.

El hombre señalado como presunto agresor fue identificado como Gabriel Sosa Blanco. Las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes deberán ser determinadas por las autoridades.

El caso tiene como antecedente una situación ocurrida meses atrás relacionada con unos gatos.

Sosa habría solicitado atención para unos animales en la clínica. Brenes no pudo recibirlos y los remitió a otro centro veterinario, donde posteriormente fallecieron.

La veterinaria no estaba a cargo de esos animales cuando murieron y, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que ese hecho sea el motivo de la agresión.

También se han reportado supuestas situaciones problemáticas previas entre el hombre señalado y otros profesionales veterinarios de Cartago, información que deberá ser corroborada durante la investigación.