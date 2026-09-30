Sangre, sicariatos y drogas: cae en Colombia “Gemelo”, señalado líder de banda que sembró violencia en el sur de San José

El OIJ ejecutó 13 allanamientos contra una estructura ligada a sicariatos y venta de drogas en el sur de San José. Once personas fueron detenidas en Costa Rica, mientras que el presunto líder, alias “Gemelo”, fue capturado en Medellín, Colombia.

Una operación desarrollada por agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público, permitió golpear una estructura criminal vinculada con al menos cinco hechos de homicidio y con la venta de drogas en sectores del sur de San José.

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Las autoridades ejecutaron desde las 10 p. m. del lunes un total de 13 allanamientos en sectores de Aserrí y Desamparados, entre ellos San Rafael Abajo y San Antonio, además de otros puntos investigados como parte del operativo.

Las diligencias forman parte de investigaciones que se remontan al 2023 y que fueron desarrolladas bajo los denominados casos “Encuentro” y “Aslán”.

En 3 puntos El OIJ ejecutó 13 allanamientos contra una estructura ligada a sicariatos y venta de drogas en el sur de San José. Una operación desarrollada por agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público. Las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Por los homicidios fueron detenidas cinco personas —tres hombres y dos mujeres— con edades entre los 22 y 30 años. Además, otras seis personas, tres hombres y tres mujeres, fueron detenidas por presuntos delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos.

De esta manera, los allanamientos dejaron 11 personas detenidas en Costa Rica.

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Uno de los principales resultados de la investigación ocurrió fuera del país.

Según explicó la Subdirección del OIJ, la organización era presuntamente liderada por Andrei Segura, conocido con el alias de “Gemelo”, quien habría establecido su centro de operaciones en un sector de Aserrí conocido como La Fusilera.

Las investigaciones apuntan a que desde ese lugar el grupo controlaba actividades relacionadas con la venta de drogas. Sin embargo, Segura se habría trasladado posteriormente a Medellín, Colombia.

El OIJ confirmó que “Gemelo” fue capturado este lunes en Colombia gracias a coordinaciones internacionales con autoridades colombianas, la DEA e Interpol.

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Ahora se realizan las gestiones correspondientes para trasladarlo a Costa Rica y que enfrente los cargos relacionados con la investigación.

Pugnas por drogas habrían desatado homicidios

De acuerdo con las autoridades judiciales, la estructura de alias “Gemelo” habría mantenido vínculos con otros grupos dedicados al tráfico local de drogas que operaban principalmente en sectores del sur y sureste de San José.

Las investigaciones relacionan parte de la violencia registrada durante 2023, 2024 y 2025 con disputas entre organizaciones rivales por el control territorial y la venta de estupefacientes.

Según el OIJ, integrantes de diferentes estructuras criminales terminaron convertidos en víctimas de homicidios durante esas pugnas.

₡7 millones, armas, drogas y hasta un laboratorio

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron aproximadamente ₡7 millones en efectivo, diferentes cantidades de cocaína, marihuana y tusi.

También fueron incautadas cuatro pistolas calibre 9 milímetros y una escopeta.

Uno de los hallazgos que llamó especialmente la atención de los investigadores ocurrió en Desamparados, donde fue localizada una estructura que presuntamente estaba siendo acondicionada para funcionar como laboratorio de marihuana hidropónica.

El equipo encontrado tendría un valor cercano a los $2.000 y, según las autoridades, el lugar todavía se encontraba en proceso de preparación.

El OIJ considera que la operación representa un nuevo golpe contra estructuras relacionadas con homicidios por encargo y tráfico local de drogas que durante los últimos años han generado violencia en diferentes comunidades del sur de la capital.

Las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.