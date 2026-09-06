OIJ revelan sorprendente giro en investigación de asesinato de hombre en Cartago: Reloj que vendía no se lo robaron

Un día después del homicidio ocurrido en Cartago, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un detalle que cambia el rumbo de las primeras versiones sobre el caso: el artículo de alto valor que la víctima estaba vendiendo permaneció en la vivienda y no fue robado.

El fallecido fue identificado como un hombre de apellido Alvarado, de 54 años, quien murió luego de recibir múltiples disparos dentro de su vivienda, ubicada en barrio Arenilla de Guadalupe, en Cartago. El hecho fue atendido por agentes judiciales destacados en la Delegación Regional del OIJ de Cartago.

Publicidad

Según el informe preliminar, Alvarado aparentemente había acordado reunirse con un posible comprador para concretar la venta de un artículo de alto valor. El supuesto interesado llegó hasta la vivienda acompañado por otro sujeto y, en determinado momento, se produjo el ataque que terminó con la vida del hombre.

En 3 puntos Un día después del homicidio ocurrido en Cartago, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un detalle que cambia el rumbo de las primeras versiones sobre el caso: el artículo de alto valor que la víctima estaba vendiendo… El fallecido fue identificado como un hombre de apellido Alvarado, de 54 años, quien murió luego de recibir múltiples disparos dentro de su vivienda, ubicada en barrio Arenilla de Guadalupe, en Cartago. Mientras tanto, los agentes de Homicidios continúan recopilando indicios y reconstruyendo lo ocurrido dentro de la vivienda.

Los investigadores determinaron que Alvarado presentaba heridas de arma de fuego en el pecho, el dedo pulgar derecho y el lado derecho de la espalda, a la altura del omóplato. Los disparos le provocaron la muerte en el sitio.

Sin embargo, uno de los principales elementos que ahora analiza el OIJ se encuentra dentro de la propia vivienda: el artículo que Alvarado pretendía vender fue localizado en la escena.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Esto significa que, pese a que inicialmente el caso fue relacionado con un posible asalto, los sospechosos no habrían logrado llevarse el bien de alto valor. Por esa razón, los agentes de Homicidios de Cartago mantienen abierta la investigación para determinar cuál fue el verdadero móvil del crimen.

El OIJ también señaló que Alvarado no contaba con antecedentes que hicieran presumir un móvil en particular, por lo que los investigadores deberán profundizar en sus actividades, sus contactos y las circunstancias que rodearon la supuesta negociación para determinar por qué terminó siendo atacado a balazos.

En la ampliación del caso, el OIJ informó además sobre la llegada de un hombre de apellido Mora, de 29 años, a la Cruz Roja de Tres Ríos. Según la versión preliminar, este sujeto sería uno de los hombres que aparentemente intentaron asaltar a Alvarado y que posteriormente huyeron de la vivienda.

La investigación apunta a que Alvarado también tenía un arma de fuego y que, cuando los sospechosos aparentemente intentaron quitarle el bien de alto valor y le dispararon, él habría accionado su arma, provocando que Mora resultara herido.

Publicidad

Mora fue trasladado posteriormente al Hospital Max Peralta, donde recibió atención médica. El caso relacionado con su ingreso también fue atendido por los agentes judiciales de Cartago.

El sospechoso quedó inicialmente bajo custodia policial. A eso de las 7 p. m., recibió la salida del centro médico y fue trasladado a las celdas del OIJ de Cartago, donde permanece a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público para que se defina su situación judicial.

Mientras tanto, los agentes de Homicidios continúan recopilando indicios y reconstruyendo lo ocurrido dentro de la vivienda. Uno de los puntos clave será establecer qué ocurrió durante el supuesto encuentro entre Alvarado y los hombres que llegaron bajo la apariencia de ser compradores.