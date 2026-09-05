Violento asalto termina en tragedia: joyero muere tras enfrentarse a balazos con delincuentes en Cartago

Un violento asalto terminó con un hombre fallecido la tarde de este sábado en Cartago, luego de que varios delincuentes armados ingresaran a su vivienda y se desatara un enfrentamiento a balazos.

El hecho se registró aproximadamente a la 1:30 p. m., unos 100 metros al este del Cementerio Obrero.

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En 3 puntos Un violento asalto terminó con un hombre fallecido la tarde de este sábado en Cartago, luego de que varios delincuentes armados ingresaran a su vivienda y se desatara un enfrentamiento a balazos. El hecho se registró aproximadamente a la 1:30 p. m., unos 100 metros al este del Cementerio Obrero. Descripción para Google News: Un joyero murió baleado tras intentar repeler un asalto dentro de su vivienda, cerca del Cementerio Obrero de Cartago.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima aparentemente se dedicaba a la joyería y habría intentado repeler el asalto cuando los sujetos entraron armados a la propiedad.

Durante el intercambio de disparos, el hombre recibió varios impactos de bala y falleció en el sitio. Su identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

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Tras el ataque, los responsables escaparon de inmediato, lo que provocó un fuerte despliegue policial en distintos puntos de la zona para intentar ubicarlos.

Inicialmente trascendió que uno de los presuntos asaltantes habría resultado herido durante el enfrentamiento y posteriormente llegó a pedir ayuda a una sede de la Cruz Roja. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial deberán realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios dentro de la propiedad para determinar cómo ocurrió el mortal enfrentamiento e identificar a los responsables.

Con este crimen, Cartago alcanzaría los 54 homicidios durante este año, una cifra que continúa encendiendo las alarmas por la violencia en la provincia.

Descripción para Google News: Un joyero murió baleado tras intentar repeler un asalto dentro de su vivienda, cerca del Cementerio Obrero de Cartago. Los responsables permanecen prófugos.