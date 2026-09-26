Hacienda hace anuncio de última hora sobre el pago de salarios a miles de empleados públicos

El depósito para las personas funcionarias que reciben su salario mediante el Sistema Integra se realizará el lunes 28 de setiembre antes de las 10 p. m.

El Ministerio de Hacienda informó este viernes que el pago correspondiente a la segunda quincena de setiembre para las personas funcionarias que reciben su salario mediante el Sistema Integra se realizará el próximo lunes 28 de setiembre.

En 3 puntos El depósito para las personas funcionarias que reciben su salario mediante el Sistema Integra se realizará el lunes 28 de setiembre antes de las 10 p. m. El Ministerio de Hacienda informó este viernes que el pago correspondiente a la segunda quincena de setiembre para las personas funcionarias que reciben su salario mediante el Sistema Integra se realizará el próximo lunes 28 de setiembre. Hacienda no brindó mayores detalles sobre la naturaleza del incidente registrado en la plataforma.

La institución explicó que la modificación se debe a un incidente registrado durante la tarde de este viernes en el Sistema Integra, lo que impidió efectuar el proceso de pago en la fecha prevista inicialmente.

De acuerdo con Hacienda, el depósito se realizará el lunes 28 de setiembre antes de las 10 p. m., en atención a la fecha establecida en el calendario anual de pagos emitido por la Tesorería.

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La información fue comunicada directamente a las personas funcionarias que reciben sus salarios por medio de este sistema.

Hacienda no brindó mayores detalles sobre la naturaleza del incidente registrado en la plataforma, pero señaló que el pago se mantiene dentro de la fecha contemplada en el calendario anual de la Tesorería.