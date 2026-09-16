Laura Fernández regaña a Rodrigo Chaves por el “lero lero” en Cartago: así le respondió el ministro

La presidenta calificó como un error que Rodrigo Chaves respondiera a un ciudadano durante los actos del 14 de septiembre. El ministro defendió su reacción, explicó el contexto del enfrentamiento y aseguró que la expresión forma parte del lenguaje popular costarricense.

El episodio protagonizado por Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda y expresidente de Costa Rica, durante las actividades cívicas del pasado 14 de septiembre en Cartago, generó una valoración pública de la presidenta Laura Fernández, quien consideró que el jerarca cayó en una provocación al responder a un ciudadano con el conocido “lero lero”.

El incidente ocurrió cuando los jerarcas de Gobierno salían del lugar donde se desarrollaron las actividades patrias. Según el relato expuesto durante la intervención, uno de los ciudadanos cuestionó a Chaves por el operativo policial implementado durante la jornada, particularmente por los controles de requisa y la solicitud de identificaciones para ingresar al área de las actividades.

Ante una consulta sobre lo ocurrido, Fernández fue directa al valorar la actuación de Chaves.

En 3 puntos La presidenta calificó como un error que Rodrigo Chaves respondiera a un ciudadano durante los actos del 14 de septiembre. El episodio protagonizado por Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda y expresidente de Costa Rica, durante las actividades cívicas del pasado 14 de septiembre en Cartago. Al cierre de su intervención, Chaves volvió a cuestionar al ciudadano que le había reclamado por la solicitud de identificación durante el operativo: “Señor Luría, si usted no es un criminal, ¿por qué le da miedo enseñar la cédula?”.

“Mi opinión personal es que fue un error caer en la tentación de la provocación de la persona que llegó a insultarlo, a ofenderlo y a faltarle el respeto”, afirmó la presidenta.

Fernández aclaró que, a su criterio, la respuesta de Chaves mediante el “lero lero” no tuvo la misma gravedad que otras posibles reacciones, como ordenar el arresto de la persona, responder con un improperio o utilizar una vulgaridad. Sin embargo, reiteró que consideraba que haber caído en la provocación fue un error.

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La presidenta concluyó pidiendo que fuera el propio Chaves quien se refiriera al episodio.

El ministro respondió que respetaba la opinión de Fernández y reconoció la autoridad de la mandataria sobre los miembros de su gabinete. Posteriormente ofreció su propia explicación de lo sucedido y aseguró que alrededor del episodio existe “mucho ruido y ninguna nuez”.

Chaves sostuvo que todo debía analizarse dentro del contexto de seguridad que, según explicó previamente el ministro de Seguridad, Gerald Campos, motivó el operativo en Cartago.

De acuerdo con su relato, mientras caminaba durante las actividades recibió un cuestionamiento de un ciudadano identificado por él como el señor Luría, quien le preguntó por qué se solicitaba la cédula para ingresar.

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Chaves dijo que inicialmente consideró no responder, pero posteriormente decidió interactuar con el ciudadano. Según explicó, tenía dos opciones: continuar caminando o intentar desactivar la discusión que se estaba produciendo frente a otras personas.

Fue entonces cuando, según reconoció, utilizó el “lero lero”.

“Sí le hice el lero lero de la escuela, todos lo sabemos”, afirmó.

El ministro defendió la expresión y aseguró que no la considera equivalente a una agresión física. En su explicación, citó el significado que atribuyó a la expresión popular y sostuvo que se utiliza para burlarse de alguien, hacerlo rabiar o mofarse de una persona cuando pierde, se equivoca o se enoja.

Chaves también comparó su actuación con distintos episodios de confrontación política que atribuyó a otros actores y gobiernos, incluyendo referencias a Carlos Alvarado, Claudia Dobles, Óscar Arias, José Figueres Ferrer y José María Villalta. Estas referencias fueron utilizadas por el ministro para argumentar que el “lero lero” constituye una respuesta de carácter verbal y popular frente a actuaciones que él calificó como físicas o violentas.

Asimismo, Chaves afirmó que prefiere utilizar expresiones propias del lenguaje popular y sostuvo que, desde su perspectiva, la mofa puede servir para desactivar un conflicto.

No obstante, tras escuchar la valoración de Fernández, el ministro reconoció que la presidenta le había señalado que su actuación fue un error y afirmó que tomaría esa opinión en consideración.

El intercambio dejó así dos posiciones dentro del propio Gobierno sobre el episodio: mientras Fernández consideró que Chaves cayó en una provocación y calificó esa decisión como un error, el ministro defendió el contexto en que respondió y explicó el significado que atribuye al “lero lero”.

Al cierre de su intervención, Chaves volvió a cuestionar al ciudadano que le había reclamado por la solicitud de identificación durante el operativo: “Señor Luría, si usted no es un criminal, ¿por qué le da miedo enseñar la cédula?”.