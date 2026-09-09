Hospital México llora la muerte de tres funcionarios

Henry James Pérez, Álvaro Ramírez Madrigal y el doctor Juan Manuel Villalobos Vindas laboraban en los servicios de Nutrición, Enfermería e Infectología, respectivamente.

El Hospital México comunicó este miércoles el fallecimiento de tres de sus funcionarios, quienes formaban parte de los servicios de Nutrición, Enfermería e Infectología.

Los trabajadores fueron identificados como Henry James Pérez, Álvaro Ramírez Madrigal y el doctor Juan Manuel Villalobos Vindas.

En 3 puntos Henry James Pérez, Álvaro Ramírez Madrigal y el doctor Juan Manuel Villalobos Vindas laboraban en los servicios de Nutrición, Enfermería e Infectología, respectivamente. El Hospital México comunicó este miércoles el fallecimiento de tres de sus funcionarios, quienes formaban parte de los servicios de Nutrición. El Hospital México extendió sus condolencias a las familias de los tres funcionarios y reconoció el aporte que realizaron durante su trayectoria en la institución.

A través de sus redes sociales, el centro médico expresó sus condolencias a las familias y allegados de los tres funcionarios.

“Hoy nuestro hospital se viste de luto con tres funcionarios que partieron de este mundo. Paz y fortaleza a la familia de cada uno de ellos”, publicó el Hospital México.

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Pérez se desempeñaba en el servicio de Nutrición, mientras que Ramírez formaba parte del personal de Enfermería. Por su parte, Villalobos trabajaba en el servicio de Infectología.

La Dirección Médica, la Dirección Administrativa Financiera y los respectivos servicios del hospital también expresaron su solidaridad con las familias y amistades de los fallecidos.

El fallecimiento del doctor Juan Manuel Villalobos Vindas también fue lamentado por la Asociación Costarricense de Infectología, de la cual fue miembro fundador.

La organización destacó la trayectoria del médico y lo calificó como “un emblema de la infectología costarricense y un gran maestro”.

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La asociación resaltó además la huella que Villalobos dejó en esta especialidad médica y su aporte a la formación de varias generaciones de infectólogos en Costa Rica.

El Hospital México extendió sus condolencias a las familias de los tres funcionarios y reconoció el aporte que realizaron durante su trayectoria en la institución.