Pelea de mujeres en Cartago deja una herida y una detenida que casi fue linchada por los vecinos

La víctima fue trasladada en condición delicada luego de sufrir heridas en el cuello, espalda y hombros. La mujer señalada como agresora se refugió en una vivienda y posteriormente se entregó a las autoridades.

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Una mujer resultó gravemente herida luego de un pleito ocurrido cerca de la escuela de El Bosque, en Oreamuno de Cartago, donde habría sido atacada con un arma blanca.

En 3 puntos La víctima fue trasladada en condición delicada luego de sufrir heridas en el cuello, espalda y hombros. Una mujer resultó gravemente herida luego de un pleito ocurrido cerca de la escuela de El Bosque, en Oreamuno de Cartago, donde habría sido atacada con un arma blanca. El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar qué ocurrió durante el enfrentamiento entre ambas mujeres.

La víctima fue identificada como Elcida del Carmen Gómez Sanabria, quien presentó heridas visibles en el cuello, la espalda y los hombros. De acuerdo con la información suministrada, las lesiones serían compatibles con una agresión con un objeto cortante.

La emergencia movilizó a las autoridades hasta el sector, donde la mujer fue atendida y posteriormente trasladada en condición delicada debido a la gravedad de las heridas.

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En el lugar, Gómez manifestó que no indicaría cuál habría sido el motivo que originó la discusión.

Sin embargo, vecinos del sector señalaron a una mujer de apellido Pineda López como la presunta responsable de la agresión.

Según esos testimonios, la mujer habría atacado a Gómez utilizando un arma blanca, inicialmente descrita por los vecinos como un cuchillo.

Después de la agresión, la sospechosa se habría refugiado dentro de una vivienda del sector.

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Posteriormente, la mujer se entregó a las autoridades. La situación generó tensión entre los vecinos, al punto de que, algunas personas intentaron agredirla físicamente por lo ocurrido.

Vecinos aseguran que ya habían denunciado

Los vecinos también realizaron señalamientos sobre situaciones anteriores relacionadas con la mujer señalada como sospechosa.

Según manifestaron, tanto la víctima como otras personas de la comunidad habrían presentado denuncias previamente ante las autoridades.

El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar qué ocurrió durante el enfrentamiento entre ambas mujeres, cuál fue el motivo de la discusión y las circunstancias en que se produjo la agresión que dejó a Gómez con heridas de gravedad.