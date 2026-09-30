Walter White y Jesse Pinkman juntos otra vez: estrellas de “Breaking Bad” anuncian esperado reencuentro
Bryan Cranston y Aaron Paul volverán a compartir escenario en 2027 para recordar la serie que convirtió a Walter White y Jesse Pinkman en dos de los personajes...
Bryan Cranston y Aaron Paul volverán a compartir escenario en 2027 para recordar la serie que convirtió a Walter White y Jesse Pinkman en dos de los personajes más reconocidos de la televisión.
Los fanáticos de “Breaking Bad” tienen una nueva razón para emocionarse: Bryan Cranston y Aaron Paul estarán juntos otra vez.
Los actores que dieron vida a Walter White y Jesse Pinkman anunciaron una serie de presentaciones especiales en vivo para enero de 2027, en las que repasarán algunas de las historias, secretos y momentos más memorables detrás de la producción que marcó sus carreras.
Eso sí, no se trata de una nueva temporada ni de nuevos episodios de la serie.
El proyecto, titulado “An Evening with Bryan Cranston & Aaron Paul”, llevará a los dos protagonistas frente al público para conversar sobre su experiencia durante el rodaje de “Breaking Bad”, incluyendo anécdotas que ocurrieron detrás de cámaras.
De acuerdo con Variety Australia, Cranston y Paul hablarán sobre los momentos más divertidos de la producción, los errores cometidos durante las grabaciones, las dificultades que enfrentaron y algunas historias que hasta ahora no habían contado públicamente.
Los encuentros también incluirán una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.
La gira comenzará el 10 de enero de 2027 en Brisbane, Australia, y continuará por Perth, Melbourne y Sídney antes de trasladarse a Auckland, Nueva Zelanda.
Para los seguidores de la serie, será una nueva oportunidad de ver reunidos a los intérpretes de una de las duplas más recordadas de la televisión.
Una amistad que sobrevivió a “Breaking Bad”
Aunque la serie terminó en 2013, la relación entre Cranston y Paul continuó mucho más allá de las cámaras.
Ambos actores han participado juntos en diferentes proyectos y apariciones públicas desde el final de la producción e incluso se convirtieron en socios comerciales.
También retomaron brevemente sus personajes de Walter White y Jesse Pinkman en “Better Call Saul”, el exitoso spin-off protagonizado por Bob Odenkirk.
Aaron Paul volvió además al universo de la historia en “El Camino: A Breaking Bad Movie”, estrenada en 2019, que mostró qué ocurrió con Jesse inmediatamente después del final de la serie.
“Breaking Bad” se estrenó en 2008 y durante cinco temporadas siguió la transformación de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina después de recibir un diagnóstico de cáncer.
Jesse Pinkman, un antiguo alumno de Walter, termina convirtiéndose en su compañero dentro del negocio y en una pieza fundamental de la historia.
La producción concluyó en septiembre de 2013, pero su universo continuó expandiéndose posteriormente con “Better Call Saul” y “El Camino”.
Ahora, 13 años después del final de “Breaking Bad”, Cranston y Paul volverán a sentarse juntos para recordar cómo se creó una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea.
Por ahora, las presentaciones anunciadas se concentran en Australia y Nueva Zelanda, y no se ha informado si el encuentro llegará posteriormente a Estados Unidos, Latinoamérica u otros mercados.