Walter White y Jesse Pinkman juntos otra vez: estrellas de “Breaking Bad” anuncian esperado reencuentro

Bryan Cranston y Aaron Paul volverán a compartir escenario en 2027 para recordar la serie que convirtió a Walter White y Jesse Pinkman en dos de los personajes más reconocidos de la televisión.

Los fanáticos de “Breaking Bad” tienen una nueva razón para emocionarse: Bryan Cranston y Aaron Paul estarán juntos otra vez.

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Los actores que dieron vida a Walter White y Jesse Pinkman anunciaron una serie de presentaciones especiales en vivo para enero de 2027, en las que repasarán algunas de las historias, secretos y momentos más memorables detrás de la producción que marcó sus carreras.

Eso sí, no se trata de una nueva temporada ni de nuevos episodios de la serie.

En 3 puntos Bryan Cranston y Aaron Paul volverán a compartir escenario en 2027 para recordar la serie que convirtió a Walter White y Jesse Pinkman en dos de los personajes más reconocidos de la televisión. Los fanáticos de “Breaking Bad” tienen una nueva razón para emocionarse: Bryan Cranston y Aaron Paul estarán juntos otra vez. Por ahora, las presentaciones anunciadas se concentran en Australia y Nueva Zelanda, y no se ha informado si el encuentro llegará posteriormente a Estados Unidos, Latinoamérica u otros mercados.

El proyecto, titulado “An Evening with Bryan Cranston & Aaron Paul”, llevará a los dos protagonistas frente al público para conversar sobre su experiencia durante el rodaje de “Breaking Bad”, incluyendo anécdotas que ocurrieron detrás de cámaras.

De acuerdo con Variety Australia, Cranston y Paul hablarán sobre los momentos más divertidos de la producción, los errores cometidos durante las grabaciones, las dificultades que enfrentaron y algunas historias que hasta ahora no habían contado públicamente.

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Los encuentros también incluirán una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.

La gira comenzará el 10 de enero de 2027 en Brisbane, Australia, y continuará por Perth, Melbourne y Sídney antes de trasladarse a Auckland, Nueva Zelanda.

Para los seguidores de la serie, será una nueva oportunidad de ver reunidos a los intérpretes de una de las duplas más recordadas de la televisión.

Una amistad que sobrevivió a “Breaking Bad”

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Aunque la serie terminó en 2013, la relación entre Cranston y Paul continuó mucho más allá de las cámaras.

Ambos actores han participado juntos en diferentes proyectos y apariciones públicas desde el final de la producción e incluso se convirtieron en socios comerciales.

También retomaron brevemente sus personajes de Walter White y Jesse Pinkman en “Better Call Saul”, el exitoso spin-off protagonizado por Bob Odenkirk.

Aaron Paul volvió además al universo de la historia en “El Camino: A Breaking Bad Movie”, estrenada en 2019, que mostró qué ocurrió con Jesse inmediatamente después del final de la serie.

“Breaking Bad” se estrenó en 2008 y durante cinco temporadas siguió la transformación de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina después de recibir un diagnóstico de cáncer.

Jesse Pinkman, un antiguo alumno de Walter, termina convirtiéndose en su compañero dentro del negocio y en una pieza fundamental de la historia.

La producción concluyó en septiembre de 2013, pero su universo continuó expandiéndose posteriormente con “Better Call Saul” y “El Camino”.

Ahora, 13 años después del final de “Breaking Bad”, Cranston y Paul volverán a sentarse juntos para recordar cómo se creó una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea.

Por ahora, las presentaciones anunciadas se concentran en Australia y Nueva Zelanda, y no se ha informado si el encuentro llegará posteriormente a Estados Unidos, Latinoamérica u otros mercados.