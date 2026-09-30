Villalta acusa al oficialismo de promover confrontación durante sesión legislativa en Puntarenas

El jefe de fracción del Frente Amplio cuestionó los abucheos, insultos y gritos registrados durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas y pidió no normalizar la violencia en la política.

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La sesión solemne de la Asamblea Legislativa celebrada en la Casa de la Cultura de Puntarenas terminó marcada por un ambiente de tensión, luego de que las intervenciones de diputados de oposición fueran interrumpidas de manera constante con abucheos, insultos y gritos de “¡fuera!” por parte de asistentes al recinto.

En 3 puntos El jefe de fracción del Frente Amplio cuestionó los abucheos, insultos y gritos registrados durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas y pidió no normalizar la violencia en la política. La sesión solemne de la Asamblea Legislativa celebrada en la Casa de la Cultura de Puntarenas terminó marcada por un ambiente de tensión. La oposición también cuestionó el comportamiento de algunos diputados oficialistas.

El acto se realizó como parte de la conmemoración de los héroes nacionales Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas. Sin embargo, el desarrollo de la actividad estuvo condicionado por las confrontaciones entre los asistentes y legisladores de distintas fracciones.

José María Villalta, diputado y jefe de fracción del Frente Amplio, cuestionó lo ocurrido y afirmó que este tipo de manifestaciones no deberían convertirse en una práctica habitual dentro de la política costarricense.

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“La violencia que vivimos hoy en la sesión de la Asamblea Legislativa, no es normal ni hay que normalizarla. Fue promovida por el oficialismo. Nosotros creemos en dialogar con la gente en darle la cara al pueblo. Creemos que los diputados tienen que ir a la calle a las comunidades y hablar con la gente y en Costa Rica. Es normal que tengamos diálogos francos abiertos a veces de mentes que nos digamos las cosas que hagamos denuncias que digamos con lo que no estamos de acuerdo, pero la violencia nunca ha sido parte de la política costarricense, eso es algo que está promoviendo el chavismo. Para destruir nuestras democracia. Podemos dialogar podemos cuestionarnos podemos tener debates acalorados Pero sin violencia, esa violencia no es parte de la cultura política costarricense, y no tenemos que permitir que nos la impongan”.

Durante la sesión, las interrupciones comenzaron desde las primeras intervenciones del debate reglado. La situación llevó a Esmeralda Britton, presidenta en ejercicio del Congreso, a ordenar un receso antes de que transcurriera la primera hora de la actividad. También se dispuso la reubicación de miembros de la prensa debido al desorden registrado dentro del recinto.

Los diputados de oposición aprovecharon sus intervenciones para referirse principalmente a la situación socioeconómica de Puntarenas. Entre los temas planteados estuvieron los recortes presupuestarios que el Gobierno propone para Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), además de las dificultades relacionadas con el empleo, la infraestructura y las condiciones del sector pesquero.

Entre los legisladores que recibieron abucheos y gritos de “¡fuera!” estuvieron Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); así como Álvaro Ramírez y Norjelens Lobo, del Partido Liberación Nacional (PLN).

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También hubo reclamos dirigidos a los diputados del Frente Amplio Antonio Trejos y Sigrid Segura, relacionados con el proyecto de las jornadas laborales 4-3.

La diputada liberacionista Norjelens Lobo, representante de Puntarenas, llegó a detener su intervención para reclamar respeto a la presidencia legislativa y cuestionar las interrupciones. Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, señaló a seguidores del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) y los acusó de acudir a la actividad con el propósito de generar confrontación y agresiones verbales.

La oposición también cuestionó el comportamiento de algunos diputados oficialistas. Durante la sesión quedó registrado en video el momento en que el legislador Ariel Mora, del PPSO, silbaba de manera reiterada a Lobo mientras la diputada intentaba desarrollar su discurso.