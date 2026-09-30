Video revela salvaje ataque en Cartago: la apuñalan en el suelo y otra mujer todavía la patea

Un video revela la violencia del ataque ocurrido en El Bosque de Oreamuno: la víctima permanece en el suelo mientras una mujer la agrede con un cuchillo y otra incluso la patea. La principal sospechosa está detenida por tentativa de homicidio.

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Una grabación muestra el momento en que una mujer, cuchillo en mano, ataca en repetidas ocasiones a otra que permanece tendida en el suelo. En medio de la agresión, una segunda mujer incluso aparece pateando a la víctima mientras permanece herida.

El video corresponde al violento hecho ocurrido este martes en las cercanías de la escuela de El Bosque, en Oreamuno de Cartago, caso que dejó gravemente herida a Elcida del Carmen Gómez Sanabria.

En 3 puntos Un video revela la violencia del ataque ocurrido en El Bosque de Oreamuno: la víctima permanece en el suelo mientras una mujer la agrede con un cuchillo y otra incluso la patea. Una grabación muestra el momento en que una mujer, cuchillo en mano, ataca en repetidas ocasiones a otra que permanece tendida en el suelo. Las autoridades judiciales mantienen la investigación para determinar con precisión las circunstancias del ataque y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Las imágenes, que ahora salen a la luz, permiten dimensionar la violencia del ataque. En ellas se observa a la presunta agresora acercándose a la víctima cuando esta ya se encuentra en el suelo y atacándola con lo que aparenta ser un cuchillo.

La mujer sufrió varias heridas, principalmente en el cuello, la espalda y los hombros, y tuvo que ser trasladada para recibir atención médica.

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Por este caso fue detenida María Teresa Pineda López, quien permanece en celdas judiciales como sospechosa del delito de tentativa de homicidio.

De acuerdo con la versión de la víctima, ambas mantenían problemas desde tiempo atrás y ya existía una denuncia previa contra la sospechosa.

Gómez indicó que se encontraba en su vivienda y que, al salir por un momento, se encontró con Pineda, quien presuntamente se le abalanzó y comenzó a herirla.

Tras lo ocurrido, la sospechosa se habría refugiado dentro de una vivienda del sector y posteriormente se entregó a las autoridades.

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La difusión del video ha provocado todavía mayor indignación entre vecinos de El Bosque.

Personas de la comunidad aseguran que la mujer detenida tendría antecedentes de conflictos con otros habitantes de la zona y la describen como una persona de comportamiento agresivo.

Según esos testimonios, apenas el sábado anterior habría protagonizado otro incidente en el que presuntamente atacó a un hombre.

Los vecinos también aseguran que en otras ocasiones se habrían presentado altercados con distintas personas de la comunidad.

La preocupación habría llegado a tal punto que algunos residentes estaban valorando realizar una reunión para analizar la situación y buscar una solución conjunta ante los constantes conflictos que, según afirman, involucraban a esa familia.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para determinar con precisión las circunstancias del ataque y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.