Sicarios tumban puerta de una vivienda y ejecutan a hombre de múltiples disparos en Siquirres
Un menor de 16 años también resultó herido durante el violento ataque. Uno de los sospechosos habría derribado la puerta, ingresado a la casa y abierto fuego...
Un menor de 16 años también resultó herido durante el violento ataque. Uno de los sospechosos habría derribado la puerta, ingresado a la casa y abierto fuego reiteradamente contra las víctimas.
Un violento ataque armado ocurrido la noche de este miércoles dejó un hombre asesinado y un adolescente de 16 años herido en barrio Los Laureles, en Siquirres de Limón.
La información preliminar suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que el reporte ingresó aproximadamente a las 8:00 p. m.
La víctima mortal fue identificada con el apellido Esquivel, de 29 años.
Según la versión preliminar que manejan los agentes judiciales, Esquivel y el menor se encontraban dentro de una vivienda cuando dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta.
Uno de ellos permaneció afuera sobre la motocicleta, mientras su acompañante se bajó y se dirigió hacia la casa.
En apariencia, el atacante botó la puerta de la vivienda, ingresó al inmueble y comenzó a disparar reiteradamente contra las personas que se encontraban en el interior.
Esquivel recibió múltiples impactos de bala en la cabeza, piernas, espalda y brazos. La gravedad de las heridas provocó que falleciera en el mismo lugar.
El adolescente de 16 años también fue alcanzado por los disparos y sufrió heridas en ambas manos.
Tras el ataque, el menor fue trasladado en un vehículo particular hasta el CAIS de Siquirres y posteriormente remitido al Hospital Tony Facio, en Limón, para recibir atención médica.
Mientras tanto, los dos sospechosos escaparon del lugar en la motocicleta y hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el caso.
Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo de Esquivel y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.
El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar y ubicar a los responsables del ataque.