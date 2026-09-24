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Sicarios tumban puerta de una vivienda y ejecutan a hombre de múltiples disparos en Siquirres

Un menor de 16 años también resultó herido durante el violento ataque. Uno de los sospechosos habría derribado la puerta, ingresado a la casa y abierto fuego...

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Sicarios tumban puerta de una vivienda y ejecutan a hombre de múltiples disparos en Siquirres
Sicarios tumban puerta de una vivienda y ejecutan a hombre de múltiples disparos en Siquirres. Fotografía: AM Prensa.

Un menor de 16 años también resultó herido durante el violento ataque. Uno de los sospechosos habría derribado la puerta, ingresado a la casa y abierto fuego reiteradamente contra las víctimas.

Un violento ataque armado ocurrido la noche de este miércoles dejó un hombre asesinado y un adolescente de 16 años herido en barrio Los Laureles, en Siquirres de Limón.

La información preliminar suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que el reporte ingresó aproximadamente a las 8:00 p. m.

La víctima mortal fue identificada con el apellido Esquivel, de 29 años.

Según la versión preliminar que manejan los agentes judiciales, Esquivel y el menor se encontraban dentro de una vivienda cuando dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos permaneció afuera sobre la motocicleta, mientras su acompañante se bajó y se dirigió hacia la casa.

En apariencia, el atacante botó la puerta de la vivienda, ingresó al inmueble y comenzó a disparar reiteradamente contra las personas que se encontraban en el interior.

Esquivel recibió múltiples impactos de bala en la cabeza, piernas, espalda y brazos. La gravedad de las heridas provocó que falleciera en el mismo lugar.

El adolescente de 16 años también fue alcanzado por los disparos y sufrió heridas en ambas manos.

Tras el ataque, el menor fue trasladado en un vehículo particular hasta el CAIS de Siquirres y posteriormente remitido al Hospital Tony Facio, en Limón, para recibir atención médica.

Mientras tanto, los dos sospechosos escaparon del lugar en la motocicleta y hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el caso.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo de Esquivel y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar y ubicar a los responsables del ataque.

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