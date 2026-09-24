Los llamaron para que salieran de la casa y los acribillaron: doble asesinato sacude Turrialba

Las víctimas, de entre 20 y 28 años, se encontraban dentro de una casa en Noche Buena cuando un sujeto llegó, las llamó y, apenas salieron, fueron atacadas a balazos.

Un nuevo hecho de violencia sacudió Turrialba la noche de este miércoles, luego de que dos hombres fueran asesinados a balazos en la localidad de Noche Buena.

En 3 puntos Las víctimas, de entre 20 y 28 años, se encontraban dentro de una casa en Noche Buena cuando un sujeto llegó, las llamó y, apenas salieron, fueron atacadas a balazos. Un nuevo hecho de violencia sacudió Turrialba la noche de este miércoles, luego de que dos hombres fueran asesinados a balazos en la localidad de Noche Buena. El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades judiciales amplíen durante las próximas horas detalles sobre la identidad de las víctimas y la dinámica del ataque.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 11:30 p. m., cuando las víctimas, con edades entre los 20 y 28 años, se encontraban dentro de una vivienda.

De acuerdo con información preliminar, un sujeto habría llegado hasta el inmueble y llamó a los dos hombres para que salieran.

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Apenas estuvieron afuera, fueron atacados en múltiples ocasiones con arma de fuego, quedando ambos sin vida en el sitio.

Versiones preliminares señalan que los presuntos responsables serían personas de la misma comunidad, situación que deberá ser confirmada mediante las investigaciones judiciales.

Además, trascendió inicialmente que uno de los fallecidos tendría un amplio expediente judicial.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba se presentaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, recolectar indicios y comenzar las pesquisas que permitan esclarecer el doble homicidio.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades judiciales amplíen durante las próximas horas detalles sobre la identidad de las víctimas y la dinámica del ataque.