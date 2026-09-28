Sicarios en moto asesinan a hombre de 38 años en Pocora y huyen hacia la ruta 32

Un hombre conocido como “Chino” murió tras recibir varios disparos la noche de este domingo en Pocora de Guácimo. El OIJ localizó ocho casquillos en la escena del crimen.

La violencia vuelve a golpear Pocora de Guácimo, en Limón. Un hombre de 38 años murió la noche de este domingo después de ser atacado a balazos por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Taylor y, según información preliminar, era conocido en la zona con el alias de “Chino”.

En 3 puntos Un hombre conocido como “Chino” murió tras recibir varios disparos la noche de este domingo en Pocora de Guácimo. La violencia vuelve a golpear Pocora de Guácimo, en Limón. Vestidos de blanco y acompañados de pancartas, música y actividades culturales, los participantes caminaron cerca de dos kilómetros desde el Cementerio Municipal de Guápiles hasta el Parque Central.

Taylor presentaba heridas provocadas por arma de fuego en la espalda, el rostro y uno de sus brazos.

De acuerdo con la investigación inicial, el hombre se encontraba en el lugar cuando aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los sospechosos abrieron fuego contra él y posteriormente huyeron en dirección hacia la ruta 32.

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Agentes judiciales realizaron la inspección de la escena y ubicaron ocho casquillos, los cuales fueron recolectados como parte de las evidencias del caso.

Personal de la Cruz Roja Costarricense llegó al sitio; sin embargo, la víctima ya había fallecido. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del homicidio y tratar de identificar a los responsables.

Violencia preocupa a comunidades de Limón

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Este nuevo asesinato ocurre en momentos en que habitantes de diferentes comunidades de Limón manifiestan preocupación por los hechos violentos registrados durante las últimas semanas.

Precisamente este domingo 27 de setiembre, vecinos, niños y representantes de iglesias realizaron una marcha por la paz en Guápiles, Pococí.

Vestidos de blanco y acompañados de pancartas, música y actividades culturales, los participantes caminaron cerca de dos kilómetros desde el Cementerio Municipal de Guápiles hasta el Parque Central, en un llamado para frenar la violencia que afecta a la provincia.