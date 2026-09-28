Niña de 12 años queda herida en brutal balacera contra una vivienda en Paso Canoas

Una menor y dos hombres resultaron baleados luego de que varios sujetos dispararan repetidamente contra una casa que también funciona como soda. Un vehículo que habría sido utilizado por los atacantes apareció incendiado.

Una niña de apenas 12 años y dos hombres resultaron heridos de bala durante un violento ataque registrado la noche de este domingo en Paso Canoas, cantón de Corredores, Puntarenas.

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El hecho ocurrió minutos antes de las 11:30 p. m., cuando las tres víctimas permanecían dentro de una vivienda que también funciona como soda.

En 3 puntos Una menor y dos hombres resultaron baleados luego de que varios sujetos dispararan repetidamente contra una casa que también funciona como soda. Una niña de apenas 12 años y dos hombres resultaron heridos de bala durante un violento ataque registrado la noche de este domingo en Paso Canoas, cantón de Corredores, Puntarenas. La nueva agresión ocurre apenas días después de otro violento hecho registrado en Paso Canoas.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios sujetos que viajaban en un automóvil pasaron frente a la propiedad y abrieron fuego repetidamente hacia el interior.

La menor recibió un impacto de bala en la rodilla izquierda.

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Uno de los adultos, de apellido García, de 24 años, sufrió múltiples heridas en el abdomen, tórax, zona pélvica, pierna y brazo izquierdos, así como en el cuello.

El otro hombre, de apellido Sánchez y de nacionalidad panameña, presentó heridas de bala en el glúteo, rostro y tórax.

Los tres heridos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Agentes judiciales se desplazaron hasta la escena y recolectaron varios indicios balísticos que ahora serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

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Horas después, las autoridades ubicaron en barrio El Triunfo un automóvil completamente incendiado que, según las primeras pesquisas, habría sido utilizado por los sospechosos durante el ataque.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil de la balacera e identificar a los responsables.

La nueva agresión ocurre apenas días después de otro violento hecho registrado en Paso Canoas. La madrugada del 21 de setiembre, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida, amordazados y con signos de violencia en barrio Darizara. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que ambos casos estén relacionados.