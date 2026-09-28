¡Se acabó el sueño! Natalia Monge queda fuera de Mira Quién Baila tras sufrir fractura
La segunda gala del programa tuvo un giro inesperado: la participante no pudo salir a la pista y debió abandonar la competencia por recomendación médica.
La segunda gala del programa tuvo un giro inesperado: la participante no pudo salir a la pista y debió abandonar la competencia por recomendación médica.
La segunda gala de Mira Quién Baila terminó con una noticia que cambió por completo el rumbo de la competencia: Natalia Monge tuvo que despedirse del programa debido a una lesión.
Monge y su pareja de baile, Yenier Jiménez, tenían previsto cerrar las presentaciones de este domingo con un jive al ritmo de “Let’s Twist Again”, pero la presentación nunca llegó a realizarse.
Durante los ensayos de la semana, la participante comenzó a sentir molestias en la zona de las costillas que posteriormente se agravaron. Una nueva valoración médica confirmó una fractura de costilla y los especialistas recomendaron reposo y suspender el baile mientras completa su recuperación.
La situación obligó a Natalia a quedar fuera de la tercera temporada de Mira Quién Baila, apenas en la segunda gala del concurso.
Como reconocimiento a su participación y a la causa que representaba, el programa otorgó US$3.000 al Centro de Atención Integral – CAI Red de Cuido.
Su salida también provocó un cambio importante en la dinámica del programa: debido al retiro inesperado de la participante, esta semana no hubo nominaciones.
La gala sí dejó otros momentos destacados. Antuan Fallas y Alana Morales volvieron a sobresalir y fueron elegidos como la Pareja Wow de la noche, reconocimiento que además significó un premio de US$1.000 para la Fundación Ciudadelas de Libertad, institución que representa Antuan.
La competencia subirá de tono la próxima semana, cuando los jueces deberán escoger a dos parejas para enviarlas a la zona de nominación.
Además, para el programa número cuatro se anunció la participación de famosos invitados que se incorporarán a las coreografías.