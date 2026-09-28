El amor vuelve a tocar el corazón de Ginnés Rodríguez ¿Quién es?

La presentadora de televisión vuelve a darse una oportunidad en el amor, más de tres años después de la muerte de su esposo, el periodista Gerardo Zamora.

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez confirmó que atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental y que actualmente se está conociendo con Erwen Masís Castro, exdiputado y actual director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En 3 puntos La presentadora de televisión vuelve a darse una oportunidad en el amor, más de tres años después de la muerte de su esposo, el periodista Gerardo Zamora. La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez confirmó que atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental y que actualmente se está conociendo con Erwen Masís Castro. Por ahora, Ginnés evita ponerle etiquetas a esta nueva etapa sentimental.

Rodríguez, de 43 años, habló sobre el tema con La Nación y dejó claro que todavía no considera que exista formalmente un noviazgo.

“Nos estamos conociendo”, manifestó la comunicadora, quien prefirió describir el vínculo como un proceso de acercamiento y conocimiento mutuo.

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La noticia marca un nuevo capítulo en la vida personal de la presentadora, quien enviudó en abril del 2023 tras el fallecimiento de su esposo, el también periodista Gerardo Zamora, a los 46 años. Ambos estuvieron casados durante 13 años y tuvieron dos hijos, Luciana y Marcelo.

La persona que ahora comparte este proceso con Rodríguez es ampliamente conocida en la política nacional. Masís, abogado y notario, fue alcalde de San Mateo entre 2003 y 2011 y posteriormente diputado por Alajuela durante el periodo 2018-2022 bajo la bandera del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Su trayectoria política estuvo durante años vinculada al socialcristianismo. Sin embargo, en enero del 2025 solicitó formalmente su desvinculación del PUSC, argumentando las obligaciones de neutralidad política derivadas de su puesto en el BCIE.

Actualmente, Masís continúa como director por Costa Rica ante el BCIE, puesto para el cual fue nombrado inicialmente durante la administración de Rodrigo Chaves y en el que permanece para un nuevo periodo que se extiende hasta abril del 2029. El propio Masís afirmó en mayo pasado que su continuidad responde a un mandato de la actual presidenta, Laura Fernández, para dar seguimiento a proyectos de infraestructura financiados por el organismo.

Por ahora, Ginnés evita ponerle etiquetas a esta nueva etapa sentimental. No obstante, después de atravesar públicamente el duelo por la muerte de Zamora y hablar en varias ocasiones sobre lo difícil que significó continuar sin el que había sido su compañero de vida, la comunicadora confirma que nuevamente está abriendo espacio para conocer a alguien.