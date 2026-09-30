¡Otro ataque! Video muestra a sospechosa del apuñalamiento quebrando un palo en la cabeza de un vecino

Una nueva grabación muestra a la misma mujer señalada por el reciente apuñalamiento en Oreamuno atacando días antes a otro vecino con un palo. El golpe fue tan fuerte que el objeto terminó quebrándose.

Un segundo video que ahora sale a la luz aumenta la preocupación entre vecinos de El Bosque, en Oreamuno de Cartago, luego del violento ataque con arma blanca ocurrido esta semana contra una mujer.

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La nueva grabación corresponde al sábado anterior y muestra a la misma mujer señalada como sospechosa del apuñalamiento protagonizando otro altercado con un vecino del sector.

En las imágenes se observa a la mujer armada con un palo mientras enfrenta al hombre en medio de lo que, según residentes de la comunidad, habría sido un nuevo conflicto por problemas estrictamente vecinales.

En 3 puntos Una nueva grabación muestra a la misma mujer señalada por el reciente apuñalamiento en Oreamuno atacando días antes a otro vecino con un palo. Un segundo video que ahora sale a la luz aumenta la preocupación entre vecinos de El Bosque, en Oreamuno de Cartago, luego del violento ataque con arma blanca ocurrido esta semana contra una mujer. Las autoridades deberán determinar si existen denuncias formales relacionadas con este segundo incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Durante el enfrentamiento, la mujer golpea al vecino en la cabeza con el objeto. La fuerza del impacto es tal que el palo termina quebrándose.

El video se conoce apenas días después del ataque contra Elcida del Carmen Gómez Sanabria, quien resultó con varias heridas producidas con arma blanca en el cuello, la espalda y los hombros.

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Por ese hecho permanece detenida María Teresa Pineda López, quien figura como sospechosa de tentativa de homicidio.

Habitantes de El Bosque aseguran que los conflictos relacionados con la mujer no serían recientes.

Según varios vecinos, ya se habrían presentado anteriormente discusiones, amenazas y agresiones relacionadas con problemas de convivencia en la comunidad.

El ataque contra el hombre ocurrido el sábado anterior sería, según esas versiones, uno de los episodios más recientes antes de la agresión con cuchillo registrada días después.

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Los vecinos aseguran estar cansados de la situación y manifiestan preocupación por lo que consideran un comportamiento reiteradamente agresivo.

Incluso, residentes del sector habían comenzado a valorar la realización de una reunión comunal para analizar qué acciones podían tomar ante los constantes conflictos.

La aparición de esta segunda grabación genera todavía más inquietud entre los habitantes de la zona.

Primero trascendió el video en el que se observa a una mujer atacando con un cuchillo a Gómez mientras esta se encuentra en el suelo, mientras otra mujer incluso aparece pateando a la víctima.

Ahora, este nuevo material muestra un enfrentamiento ocurrido días antes en el que la misma sospechosa aparentemente golpea con un palo a otro vecino.

Las autoridades deberán determinar si existen denuncias formales relacionadas con este segundo incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.