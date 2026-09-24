OIJ revela cómo ejecutaron doble homicidio en Turrialba: tres hombres esperaban ocultos en un charal

Los nuevos detalles de la investigación indican que los atacantes aguardaron escondidos entre la maleza, sorprendieron a las víctimas cuando abrían un portón y luego escaparon en motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre la forma en que se produjo el doble homicidio registrado la noche de este miércoles en Nochebuena de Turrialba.

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De acuerdo con la versión preliminar de los agentes judiciales, tres sujetos habrían permanecido escondidos en un charal a la espera de las víctimas.

En 3 puntos Los nuevos detalles de la investigación indican que los atacantes aguardaron escondidos entre la maleza, sorprendieron a las víctimas cuando abrían un portón y luego escaparon en motocicleta. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre la forma en que se produjo el doble homicidio registrado la noche de este miércoles en Nochebuena de Turrialba. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias, mientras que el OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Los dos hombres iban llegando a una vivienda y se disponían a abrir el portón para ingresar a la propiedad cuando los sospechosos salieron de la maleza y los interceptaron.

Seguidamente, los atacantes dispararon en reiteradas ocasiones contra ambos.

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Las víctimas recibieron impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, brazos, piernas y espalda, y fallecieron en el lugar.

El OIJ confirmó que uno de los fallecidos es un hombre de apellido Solano, de 56 años. La identidad del segundo hombre todavía no había sido establecida oficialmente.

Otro de los datos revelados por las autoridades es que, después del ataque, los tres sospechosos corrieron hasta una motocicleta que habían dejado estacionada cerca de la escena y huyeron del sector.

Durante la inspección del lugar, los agentes localizaron múltiples casquillos de arma de fuego de calibres 9 milímetros y .40.

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El reporte del doble homicidio ingresó aproximadamente a las 11:40 p. m. del miércoles.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias, mientras que el OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.