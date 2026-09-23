Nicaragüense preso por mantener relaciones sexuales con niña de 13 años y suministrarle drogas

El sospechoso, de 25 años, fue detenido durante un operativo realizado desde las 6:00 a. m. en San Miguel de Desamparados. En la vivienda también decomisaron aparente marihuana y cocaína, municiones y dinero en efectivo.

Un allanamiento realizado al amanecer de este miércoles permitió la detención de un hombre de 25 años, sospechoso de mantener relaciones sexuales con una niña de 13 años y, además, presuntamente suministrarle drogas.

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El operativo comenzó desde las 6:00 a. m. en una vivienda ubicada en El Llano, San Miguel de Desamparados, San José, y estuvo a cargo de agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El detenido es un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellido Bermúdez, quien figura como sospechoso del delito de relaciones sexuales con personas menores de edad y otros ilícitos que se mantienen bajo investigación.

En 3 puntos El sospechoso, de 25 años, fue detenido durante un operativo realizado desde las 6:00 a. m. en San Miguel de Desamparados. Un allanamiento realizado al amanecer de este miércoles permitió la detención de un hombre de 25 años, sospechoso de mantener relaciones sexuales con una niña de 13 años y, además, presuntamente suministrarle drogas. El sospechoso será remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Según informó oficialmente el OIJ, las pesquisas comenzaron durante el 2025 después de que los investigadores recibieran información confidencial relacionada con el caso.

La investigación señala que el sospechoso aparentemente era vecino de la menor y habría sido de esa manera como ambos se conocieron.

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Posteriormente, según la información recopilada por los agentes judiciales, ambos habrían iniciado una relación sentimental en la que presuntamente mantenían relaciones sexuales.

Durante las diligencias, los investigadores también determinaron que, en apariencia, el hombre le suministraba drogas a la menor de edad.

A partir de estos datos, los agentes desarrollaron diferentes labores de investigación que permitieron identificar al sospechoso y recopilar elementos sobre las actividades que presuntamente realizaba.

Con la dirección funcional del Ministerio Público, las autoridades ejecutaron este miércoles el allanamiento y lograron detener al hombre.

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Dentro de la vivienda, los agentes decomisaron varios aparatos electrónicos, así como implementos que aparentemente serían utilizados para almacenar y dosificar drogas.

Además, las autoridades localizaron aparente marihuana y cocaína, munición para arma de fuego y dinero en efectivo.

Todos los indicios quedaron decomisados y serán incorporados a la investigación.

El sospechoso será remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.