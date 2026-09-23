Masacre en Río Cuarto: sicarios asesinan a tres personas dentro de una casa

Dos hombres llegaron en motocicleta hasta una vivienda de Pueblo Nuevo de Santa Rita y abrieron fuego. Entre las víctimas hay una mujer que estaba en una cama y su padre, quien utilizaba silla de ruedas.

Una mujer estaba en una cama y su padre, quien utilizaba silla de ruedas, se encontraba cerca de la entrada cuando ocurrió el violento ataque. Un cuarto hombre sobrevivió, pero permanece en condición grave.

Tres personas murieron y una cuarta resultó gravemente herida luego de un ataque a balazos ocurrido la noche de este martes en barrio Pueblo Nuevo de Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 p. m., cuando, según la información preliminar, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron hasta una vivienda y dispararon en múltiples ocasiones contra quienes se encontraban en el lugar.

En 3 puntos Dos hombres llegaron en motocicleta hasta una vivienda de Pueblo Nuevo de Santa Rita y abrieron fuego. Una mujer estaba en una cama y su padre, quien utilizaba silla de ruedas, se encontraba cerca de la entrada cuando ocurrió el violento ataque. El caso vuelve a poner bajo atención la violencia armada en el país, mientras el OIJ intenta establecer qué ocurrió detrás de este ataque que dejó tres personas muertas en cuestión de minutos.

Tras el ataque, los responsables escaparon.

Las víctimas mortales fueron identificadas como una mujer de apellido Pérez Dávila, de 47 años; su padre, un hombre de apellido Dávila Dávila, de 65 años; y Salazar Pérez, de 31 años.

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Uno de los detalles más estremecedores del caso es que, según la información recabada en la escena, la mujer se encontraba en una cama cuando comenzaron los disparos.

Su padre, quien utilizaba silla de ruedas, estaba cerca de la puerta principal de la casa, mientras que la tercera víctima se encontraba en la sala.

Un cuarto hombre, de apellido Solano Hernández y de 31 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió heridas de bala en el cuello y en el brazo izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron en el sitio y posteriormente lo trasladaron en condición grave al Hospital San Carlos.

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Los socorristas declararon fallecidas a las otras tres personas dentro de la propiedad.

Tras la balacera, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron varios retenes en diferentes puntos de la zona para intentar localizar a los responsables. Hasta el momento de la información disponible no se reportaban personas detenidas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron el caso, realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las pesquisas para determinar el móvil del triple homicidio y ubicar a los responsables.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la vivienda aparentemente era utilizada para la venta de drogas, circunstancia que ahora forma parte de la investigación.

El caso vuelve a poner bajo atención la violencia armada en el país, mientras el OIJ intenta establecer qué ocurrió detrás de este ataque que dejó tres personas muertas en cuestión de minutos.