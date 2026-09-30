Montserrat del Castillo revela que tuvo que someterse a una cirugía en ambos ojos: “Ya no enfocaba bien”

La presentadora costarricense contó que decidió operarse luego de años utilizando anteojos y lentes de contacto debido a problemas de miopía y astigmatismo.

Montserrat del Castillo sorprendió al revelar que recientemente tuvo que pasar por el quirófano para corregir problemas de visión que la acompañaban desde hacía varios años.

Publicidad

La presentadora costarricense contó este miércoles que se sometió a una cirugía en ambos ojos debido a la miopía y el astigmatismo que padecía y que, según explicó, ya estaban afectando considerablemente su capacidad para enfocar.

“Ya no enfocaba bien”, reconoció Del Castillo al hablar sobre las razones que finalmente la llevaron a tomar la decisión.

En 3 puntos La presentadora costarricense contó que decidió operarse luego de años utilizando anteojos y lentes de contacto debido a problemas de miopía y astigmatismo. Montserrat del Castillo sorprendió al revelar que recientemente tuvo que pasar por el quirófano para corregir problemas de visión que la acompañaban desde hacía varios años. Ahora, tras someterse a la cirugía, Montserrat inicia una etapa diferente después de varios años dependiendo de anteojos y lentes de contacto para corregir su visión.

Montserrat explicó que los problemas de visión no eran algo reciente.

Durante años tuvo que recurrir tanto a anteojos como a lentes de contacto para poder desarrollar normalmente sus actividades diarias y profesionales.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a considerar una solución que le permitiera corregir su visión y depender menos de ellos.

Finalmente tomó la decisión de someterse al procedimiento en ambos ojos.

La presentadora compartió parte de su experiencia este miércoles 30 de septiembre y habló de los cambios que ha experimentado después de la intervención.

Para una figura que desarrolla buena parte de su trabajo frente a cámaras, recuperar una mejor visión representa además un cambio importante en su rutina cotidiana.

Publicidad

Del Castillo se ha mantenido activa en televisión y redes sociales, donde suele compartir con sus seguidores diferentes momentos de su vida profesional y personal.

La comunicadora también aprovechó su experiencia para hablar abiertamente sobre los problemas visuales que enfrentaba antes de decidir operarse.

Su revelación generó curiosidad entre sus seguidores, especialmente entre quienes también conviven con condiciones como la miopía y el astigmatismo.

Ahora, tras someterse a la cirugía, Montserrat inicia una etapa diferente después de varios años dependiendo de anteojos y lentes de contacto para corregir su visión.