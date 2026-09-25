Mimi Ortiz rompe el silencio tras revelarse su ruptura con Toni Costa: esto le dijo a Diego Bravo

La polémica alrededor de la separación de Mimi Ortiz y Toni Costa continúa sumando capítulos. Esta vez fue la presentadora costarricense quien reaccionó directamente después de que Diego Bravo hiciera pública la ruptura de la pareja.

El creador de contenido reveló los mensajes que recibió de ambos luego de confirmar que la relación había llegado a su fin, y las respuestas dejaron ver posiciones bastante diferentes sobre lo ocurrido.

Publicidad

Según mostró Bravo en sus historias de Instagram y recogió La Teja, Mimi tomó con tranquilidad que su amigo hablara públicamente sobre el tema y dejó claro que distingue la amistad del trabajo que él realiza como creador de contenido.

“Una cosa es la amistad y la otra es el trabajo”, expresó Ortiz en el mensaje divulgado por Bravo.

En 3 puntos La polémica alrededor de la separación de Mimi Ortiz y Toni Costa continúa sumando capítulos. El creador de contenido reveló los mensajes que recibió de ambos luego de confirmar que la relación había llegado a su fin, y las respuestas dejaron ver posiciones bastante diferentes sobre lo ocurrido. Ahora, la publicación de las conversaciones con Bravo muestra por primera vez cómo reaccionaron directamente ante el amigo que decidió contar públicamente que su historia de amor había llegado a su fin.

La presentadora agregó que, como amiga, entiende cuál es el trabajo del creador de contenido y destacó que, a su criterio, él siempre ha tratado los temas relacionados con ella con respeto y cuidando su intimidad.

La respuesta de Toni Costa, sin embargo, fue mucho más reservada.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El bailarín español le manifestó a Bravo que le tiene cariño y valora lo que han vivido como amigos, pero dejó claro que cualquier conversación pendiente entre ellos prefería mantenerla fuera de las redes sociales.

Bravo decidió publicar ambas respuestas después de que varios seguidores le preguntaran si continuaba siendo amigo de Mimi y Toni tras revelar públicamente la separación.

El creador de contenido también dejó un mensaje en el que aseguró que existen asuntos que no necesariamente deben convertirse en contenido y resaltó el cariño y respeto que mantiene hacia ambos.

Aunque los mensajes confirman que ambos están al tanto de las declaraciones realizadas por Bravo, Mimi Ortiz y Toni Costa continúan evitando explicar públicamente qué ocurrió entre ellos.

Publicidad

De hecho, cuando Teletica consultó directamente a ambos sobre su situación sentimental esta semana, ninguno quiso confirmar ni desmentir la ruptura.

Costa aseguró que se trata de un asunto personal que desea mantener privado, mientras Mimi también manifestó que no hablaría públicamente sobre su relación.

La separación había sido señalada desde meses atrás por medios nacionales, pero fue Diego Bravo —amigo de ambos y quien también había dado a conocer públicamente el inicio del romance— quien volvió a colocar el tema en el centro de la conversación esta semana.

AMPrensa informó el pasado 22 de septiembre sobre el final de la relación y los mensajes que ambos habían comenzado a compartir en sus redes sociales.

Ahora, la publicación de las conversaciones con Bravo muestra por primera vez cómo reaccionaron directamente ante el amigo que decidió contar públicamente que su historia de amor había llegado a su fin.