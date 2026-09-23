¡Se acabó el amor! Toni Costa habla de matrimonio y Mimi Ortiz de controlar las emociones tras su ruptura

La relación entre el bailarín español y la presentadora costarricense llegó a su fin, según confirmó el creador de contenido Diego Bravo. Tras hacerse pública la ruptura, ambos compartieron mensajes en redes que llamaron la atención de sus seguidores.

La relación sentimental entre Toni Costa y Mimi Ortiz terminó, después de meses en los que ambos habían optado por mantener su vida privada lejos de los focos. La ruptura fue confirmada públicamente por el creador de contenido Diego Bravo, amigo cercano de la pareja, quien se refirió a la separación mientras se encontraba de vacaciones en Alemania.

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La confirmación de Bravo terminó por darle fuerza a los rumores que desde hacía varios meses circulaban en medios locales sobre un posible distanciamiento entre la presentadora costarricense y el bailarín español.

En 3 puntos La relación entre el bailarín español y la presentadora costarricense llegó a su fin, según confirmó el creador de contenido Diego Bravo. La relación sentimental entre Toni Costa y Mimi Ortiz terminó, después de meses en los que ambos habían optado por mantener su vida privada lejos de los focos. Google News: Toni Costa y Mimi Ortiz terminaron su relación tras más de un año juntos.

Hasta antes de que la noticia trascendiera públicamente, tanto Costa como Ortiz habían evitado ofrecer detalles sobre su situación sentimental. En declaraciones anteriores a medios como Teletica, ambos habían dejado claro que preferían mantener los asuntos relacionados con su relación en el ámbito privado.

Sin embargo, tras la confirmación de Bravo, las publicaciones de ambos en redes sociales comenzaron a llamar la atención.

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Mimi Ortiz rompió el silencio horas después de que se conociera públicamente la separación. La presentadora compartió varios mensajes que sus seguidores interpretaron como un desahogo relacionado con el momento personal que atraviesa, especialmente por las referencias al manejo de las emociones.

Por su parte, Toni Costa publicó una reflexión relacionada con el matrimonio, el compromiso y el significado de construir una relación, una publicación que apareció poco después de que comenzara a circular la noticia de la ruptura.

El contraste entre los mensajes de ambos generó comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a buscar posibles explicaciones detrás del final de la relación.

Costa y Ortiz habían comenzado su romance a finales de 2024, luego de coincidir en el programa Mira quién baila en Costa Rica. Desde entonces, ambos hicieron pública parte de su relación y compartieron momentos juntos, hasta que comenzaron a surgir versiones sobre un posible distanciamiento.

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Entre los rumores que circularon sobre las razones de la ruptura también aparecieron supuestos problemas económicos. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada públicamente por ninguno de los dos como la causa del final de la relación.

Lo que sí quedó confirmado es que el noviazgo llegó a su fin y que, después de intentar mantener la situación en privado durante los últimos meses, la separación terminó trascendiendo públicamente.

Ahora, las publicaciones de Mimi Ortiz sobre el control de las emociones y la reflexión de Toni Costa sobre el matrimonio y el compromiso han abierto una nueva conversación entre sus seguidores, aunque ninguno de los dos ha explicado públicamente qué ocurrió entre ellos ni ha señalado una razón concreta para el final de su relación.

Google News: Toni Costa y Mimi Ortiz terminaron su relación tras más de un año juntos. Diego Bravo confirmó la separación y ambos compartieron mensajes en redes después de que la noticia se hiciera pública.