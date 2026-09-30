Miguel Chacón, especialista en VAR, llega a dirigir el arbitraje en Costa Rica

El mexicano Miguel Chacón asumirá la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, con una trayectoria marcada por su trabajo en el videoarbitraje y como instructor internacional.

La Federación Costarricense de Fútbol escogió al mexicano Miguel Chacón, de 49 años, como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, puesto que quedó vacante tras la salida del chileno Enrique Osses. La llegada de Chacón fue reportada por medios costarricenses el 29 de septiembre de 2026.

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En 3 puntos El mexicano Miguel Chacón asumirá la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, con una trayectoria marcada por su trabajo en el videoarbitraje y como instructor internacional. La Federación Costarricense de Fútbol escogió al mexicano Miguel Chacón, de 49 años, como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, puesto que quedó vacante tras la salida del chileno Enrique Osses. La designación coloca a un especialista en videoarbitraje al frente del arbitraje costarricense, en momentos en que la propia Fedefútbol había señalado al VAR como uno de los aspectos prioritarios para mejorar.

Chacón es una figura estrechamente ligada al desarrollo del VAR en México. Fue uno de los impulsores y posteriormente coordinador del videoarbitraje en la Liga MX durante varios años. En febrero de 2026 dejó esa función para ampliar su trayectoria internacional.

Actualmente cuenta con experiencia como instructor de FIFA y Concacaf, especialmente en materia de VAR. También ha participado en procesos de capacitación arbitral en países de Centroamérica y en proyectos relacionados con el FVS, una alternativa tecnológica de FIFA al VAR tradicional.

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La designación coloca a un especialista en videoarbitraje al frente del arbitraje costarricense, en momentos en que la propia Fedefútbol había señalado al VAR como uno de los aspectos prioritarios para mejorar.