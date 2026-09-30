“Me sentí agredida y acosada”: Majo Ulate rompe el silencio en juicio contra Diego Bravo

La maquillista relató ante el Tribunal que los comentarios atribuidos al creador de contenido afectaron su trabajo, sus ingresos y su estado emocional. “Hay días donde uno no quiere salir ni poner la cara”, declaró.

La polémica entre Majo Ulate, Mauricio Hoffmann y Diego Bravo llegó este miércoles 30 de setiembre a los tribunales.

El juicio contra el creador de contenido comenzó en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y Ulate fue la primera en sentarse a declarar.

Durante más de una hora, la maquillista y creadora de contenido relató los supuestos ataques que, según aseguró, recibió entre enero del 2021 y mayo del 2022 mediante plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp y Telegram.

En 3 puntos La maquillista relató ante el Tribunal que los comentarios atribuidos al creador de contenido afectaron su trabajo, sus ingresos y su estado emocional. La polémica entre Majo Ulate, Mauricio Hoffmann y Diego Bravo llegó este miércoles 30 de setiembre a los tribunales. El juicio apenas comienza y deberá continuar con la recepción de prueba y los testimonios correspondientes.

“Desde enero del 2021 a mayo del 2022 hubo ataques, falta al honor, cosas que no son reales. Quiero exponer el caso y tratar de defenderme”, manifestó durante su testimonio.

Según Ulate, uno de los episodios que marcó el inicio del conflicto ocurrió en mayo del 2021, cuando vio un video publicado en TikTok en el que asegura haberse sentido directamente aludida.

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“El primer video lo vi en TikTok en mayo del 2021. En ese, él afirma que yo destruí una familia, un matrimonio, y es ahí donde empieza con todos los adjetivos que usó durante todo el año de ataques”, declaró.

De acuerdo con su relato ante el Tribunal, Bravo habría utilizado expresiones como “añeja”, “mosca muerta” y “usurpadora” para referirse a ella.

Ulate aseguró que toda la situación terminó pasando factura no solamente a nivel personal, sino también en su actividad profesional.

La maquillista afirmó que perdió seguidores en redes sociales, oportunidades comerciales y clientes. Incluso calificó ese periodo como “el año más malo” para el salón de belleza del que es propietaria.

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“Para una marca, ponerme a mí y tener 100 comentarios negativos, a ninguna marca le sirve”, explicó.

La creadora de contenido también dijo sentir una “amenaza constante” ante la posibilidad de que aparezcan nuevas publicaciones relacionadas con ella.

“Siempre va a haber una réplica negativa hacia mi trabajo. Es frustrante que uno quiera que todos fuéramos igual de respetuosos y profesionales”, señaló.

Ulate incluso mencionó un episodio relacionado con su participación en el programa Mira quién baila. Según contó, personas de la producción le habrían indicado que Bravo había preguntado cómo estaba bailando y si le estaba yendo bien.

Uno de los momentos más fuertes de su declaración llegó cuando habló del impacto emocional que asegura haber sufrido durante estos años.

“Es abrumador, es feo, es una experiencia que yo deseo que nadie viva. Es un tipo de agresión extraña, de alguien que no sé quién es”, expresó.

Y agregó: “Me he sentido como una mujer agredida durante todo este tiempo. Es muy triste. He tratado de manejarlo. Hay días donde uno no quiere salir ni poner la cara”.

El juicio apenas comienza y deberá continuar con la recepción de prueba y los testimonios correspondientes. Las afirmaciones realizadas por Ulate forman parte de su versión ante el Tribunal y será la autoridad judicial la encargada de valorar la prueba presentada y determinar las eventuales responsabilidades.