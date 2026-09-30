Luis Miguel prepara su gran regreso: “El Sol” anuncia nueva gira mundial para 2027

El cantante mexicano ya prepara una nueva etapa sobre los escenarios que lo llevará por América Latina, Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales.

Luis Miguel vuelve a encender la emoción de sus seguidores.

Luego del enorme impacto de su más reciente gira internacional, “El Sol de México” prepara su regreso a los escenarios en 2027, con un nuevo tour que promete llevarlo nuevamente por diferentes partes del mundo.

La noticia se conoció tras confirmarse la renovación de la alianza entre el artista y Fénix Entertainment, compañía que continuará trabajando junto al cantante en la producción y desarrollo de sus próximos proyectos en vivo.

En 3 puntos El cantante mexicano ya prepara una nueva etapa sobre los escenarios que lo llevará por América Latina, Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales. Luis Miguel vuelve a encender la emoción de sus seguidores. Ahora todas las miradas estarán puestas en el anuncio de las primeras fechas y, especialmente para sus seguidores costarricenses, en descubrir si Costa Rica volverá a aparecer en el mapa de “El Sol” en 2027.

De acuerdo con la información divulgada, la nueva etapa contempla presentaciones en América Latina, Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales.

Por ahora, sin embargo, hay un detalle que mantiene a los fanáticos a la expectativa: todavía no se han revelado las ciudades ni las fechas que formarán parte del recorrido.

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Para el público costarricense, el anuncio inevitablemente abre una pregunta: ¿volverá “El Sol” al país?

Hasta este 30 de septiembre, Costa Rica no ha sido confirmada como parte de la gira de 2027, por lo que cualquier posible presentación en territorio nacional permanece únicamente como expectativa.

Luis Miguel sí incluyó al país en su anterior recorrido. El cantante se presentó el 8 de febrero de 2024 en el Estadio Nacional, en La Sabana, como parte de su exitoso regreso a los escenarios.

Aquella presentación reunió a miles de seguidores que volvieron a escuchar en vivo clásicos como “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, “Hasta que me olvides” y “Culpable o no”.

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La nueva apuesta llega después del éxito internacional de Luis Miguel Tour 2023-2024, el proyecto con el que el artista retomó los escenarios tras varios años alejado de las grandes giras.

El recorrido comenzó en Buenos Aires, Argentina, en agosto de 2023 y posteriormente pasó por numerosos países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Su regreso generó una fuerte demanda de entradas y obligó a sumar nuevas presentaciones en distintas ciudades.

Ahora, la renovación de su alianza con Fénix Entertainment abre oficialmente una nueva etapa en la carrera del intérprete.

La compañía destacó que continuará desarrollando proyectos internacionales junto a Luis Miguel y adelantó que 2027 marcará el comienzo de un nuevo recorrido mundial.

Aunque todavía falta conocer el calendario oficial, el anuncio es suficiente para poner nuevamente en alerta a los seguidores del mexicano.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Luis Miguel mantiene un repertorio que atraviesa el pop, las baladas, los boleros y la música mexicana, con canciones que se han convertido en clásicos de varias generaciones.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el anuncio de las primeras fechas y, especialmente para sus seguidores costarricenses, en descubrir si Costa Rica volverá a aparecer en el mapa de “El Sol” en 2027.