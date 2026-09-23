Asesinan a balazos a colegial de 16 años cuando regresaba a su casa

El menor viajaba en autobús después de salir de un centro educativo nocturno. Al bajarse y caminar hacia su vivienda, dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y le dispararon.

Un adolescente de apenas 16 años fue asesinado la noche de este martes cuando regresaba a su vivienda después de asistir a un centro educativo nocturno en Limón.

El homicidio ocurrió en el sector de Villa del Mar 2 y fue reportado aproximadamente a las 10:30 p. m., según información suministrada oficialmente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En 3 puntos El menor viajaba en autobús después de salir de un centro educativo nocturno. Un adolescente de apenas 16 años fue asesinado la noche de este martes cuando regresaba a su vivienda después de asistir a un centro educativo nocturno en Limón. Hasta el momento se desconoce si el adolescente era el objetivo directo de los atacantes o qué circunstancias pudieron haber motivado el crimen.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan los agentes judiciales, el menor estudiaba durante la noche y regresaba a su casa a bordo de un autobús.

Tras bajarse de la unidad, comenzó a caminar hacia su vivienda.

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Fue durante ese trayecto cuando aparentemente dos sujetos que viajaban en una motocicleta lo interceptaron.

Por razones que todavía se desconocen, los sospechosos dispararon contra el adolescente y uno de los proyectiles lo impactó en la cabeza.

Luego del ataque, los dos hombres escaparon del lugar en la motocicleta.

El menor fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Tony Facio, en Limón, donde ingresó en condición crítica.

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Sin embargo, minutos después fue declarado fallecido por personal médico debido a la gravedad de la herida.

Agentes del OIJ realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La Policía Judicial mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar y ubicar a los responsables.

Hasta el momento se desconoce si el adolescente era el objetivo directo de los atacantes o qué circunstancias pudieron haber motivado el crimen.