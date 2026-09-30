“Llegó para quedarse”: Ginnés Rodríguez abre su corazón y revela cómo un nuevo amor cambió sus días

La periodista abrió su corazón y contó cómo, sin buscarlo ni esperarlo, apareció una persona que le devolvió la ilusión y la hizo darse una nueva oportunidad en el amor.

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez dejó de lado por unos minutos su habitual discreción y habló abiertamente de la nueva etapa sentimental que atraviesa, confesando que el amor volvió a tocar su puerta cuando menos lo esperaba.

“Debo confesar que este video nunca imaginé estarlo haciendo”, comenzó diciendo Rodríguez en una publicación en sus redes sociales, en la que sus palabras, pero también su evidente emoción, terminaron revelando el momento que vive.

La comunicadora aseguró que está muy feliz y reconoció que probablemente no necesita decir demasiado para demostrarlo.

En 3 puntos La periodista abrió su corazón y contó cómo, sin buscarlo ni esperarlo, apareció una persona que le devolvió la ilusión y la hizo darse una nueva oportunidad en el amor. La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez dejó de lado por unos minutos su habitual discreción y habló abiertamente de la nueva etapa sentimental que atraviesa, confesando que el amor volvió a tocar su puerta cuando menos lo esperaba. Así, sin entrar en mayores detalles sobre su relación, Ginnés Rodríguez confirmó con sus propias palabras que atraviesa nuevamente una etapa marcada por el amor y que, esta vez, decidió darse la oportunidad de vivirla.

“Creo que se me desborda en el brillo de los ojos”, expresó.

Según relató, esta nueva relación apareció “sin buscarlo, sin esperarlo, sin proponérmelo” y cuando incluso dudaba de que algo así pudiera volver a suceder en su vida.

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Para Ginnés, se trata de lo que ella misma define como “un amor bonito”: alguien que se preocupa por cómo está, responde sus mensajes con el mismo entusiasmo, la hace parte de su vida y de sus sueños y, especialmente, le permite mostrarse simplemente como ella es.

La periodista destacó que junto a esa persona puede dejar de lado por un momento a la figura pública, a la presentadora y a la creadora de contenido.

También habló de sentirse segura, protegida y amada, y reveló una frase que parece haber adquirido un significado especial en esta nueva etapa: “No se preocupe, yo me encargo”.

Rodríguez reconoció que tuvo que permitirse volver a vivir el amor y adelantó que, pese a hacer pública su felicidad, continuará manejando su relación con mucha discreción.

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Ese hombre que llegó a su vida es el político costarricense Erwen Masís, quien actualmente está al frente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Es divorciado y papa de dos niñas.

La presentadora también agradeció las muestras de cariño que ha recibido. Aunque aseguró que decidió no revisar directamente todo lo publicado ni los comentarios en redes sociales, personas cercanas le han contado que la mayoría de las reacciones han sido positivas.

“Gracias a todas aquellas personas que se alegran porque yo también esté feliz”, manifestó.

Y fue precisamente al final de su mensaje cuando lanzó la frase que deja claro lo importante que se ha vuelto esta nueva relación en su vida.

“Llegó, llegó y yo creo que llegó para quedarse”.

Así, sin entrar en mayores detalles sobre su relación, Ginnés Rodríguez confirmó con sus propias palabras que atraviesa nuevamente una etapa marcada por el amor y que, esta vez, decidió darse la oportunidad de vivirla.