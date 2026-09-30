La famosa “pulpería” de la Federación sigue con novela

La novela alrededor de la Selección Nacional continúa sumando capítulos y, esta vez, con dos nombres que vuelven a aparecer en el panorama: Alexandre Guimarães y Jeaustin Campos.

Guimarães confirmó que sí recibió un llamado de la Federación Costarricense de Fútbol, situación que lo coloca nuevamente dentro de las conversaciones relacionadas con el futuro de la Tricolor.

El técnico brasileño-costarricense reconoció que existió ese contacto y que hubo comunicación con la Federación para conversar sobre la posibilidad de asumir el mando de la Selección Nacional.

En 3 puntos La novela alrededor de la Selección Nacional continúa sumando capítulos y, esta vez, con dos nombres que vuelven a aparecer en el panorama: Alexandre Guimarães y Jeaustin Campos. Guimarães confirmó que sí recibió un llamado de la Federación Costarricense de Fútbol, situación que lo coloca nuevamente dentro de las conversaciones relacionadas con el futuro de la Tricolor. Y mientras tanto, la famosa “pulpería de la Federación” sigue abierta y la novela por el nuevo técnico de Costa Rica todavía tiene varios capítulos por escribir.

Pero mientras Guimarães ya confirmó que recibió la famosa llamada, Jeaustin Campos aseguró que, hasta este momento, nadie de la Federación se ha comunicado con él.

Y ahí vuelve a aparecer la famosa “pulpería” de la Federación.

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El nombre de Jeaustin Campos ha circulado entre las posibilidades para dirigir a la Selección, pero el propio entrenador dejó claro que no ha recibido ningún contacto oficial.

La situación genera una diferencia importante entre ambos técnicos: uno confirma que ya fue contactado y el otro asegura que todavía está esperando una comunicación.

Además, alrededor del nombre de Campos existe otro elemento que podría pesar en cualquier eventual decisión: su relación y antecedentes con Ronald González, situación que forma parte de las conversaciones que se han generado alrededor del proceso.

Por ahora, la Federación mantiene abiertas distintas posibilidades y la información que trasciende públicamente no permite establecer quién será finalmente el elegido.

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Lo que sí está claro es que la búsqueda del próximo técnico de la Selección continúa generando todo tipo de versiones.

Guimarães ya confirmó la llamada. Jeaustin dice que nadie lo ha llamado.

Y mientras tanto, la famosa “pulpería de la Federación” sigue abierta y la novela por el nuevo técnico de Costa Rica todavía tiene varios capítulos por escribir.