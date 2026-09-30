Impacto en mujeres de escasos recursos económicos posiciona a Grameen Costa Rica en medición latinoamericana

La organización sin fines de lucro, Grameen Costa Rica, que apoya a mujeres de escasos recursos económicos a emprender y fortalecer sus negocios, alcanzó 85 puntos la calificación más alta entre las instituciones latinoamericanas participantes del Microfinance Index 2026 de 60 Decibels, y recibió un Premio de Impacto Social.

Grameen Costa Rica, organización sin fines de lucro que apoya a mujeres de escasos recursos económicos a emprender y fortalecer sus negocios, recibió un Premio de Impacto Social de Microfinanzas tras obtener 85 puntos, el resultado más alto entre las instituciones latinoamericanas participantes del Microfinance Index 2026 de 60 Decibels.

El reconocimiento adquiere especial relevancia por la población a la que llega la organización: mujeres que buscan generar sus propios ingresos y sacar adelante sus emprendimientos, pero que con frecuencia enfrentan barreras para obtener financiamiento en el sistema tradicional.

En 3 puntos La organización sin fines de lucro, Grameen Costa Rica, que apoya a mujeres de escasos recursos económicos a emprender y fortalecer sus negocios. Grameen Costa Rica, organización sin fines de lucro que apoya a mujeres de escasos recursos económicos a emprender y fortalecer sus negocios. La participación en el índice es voluntaria, por lo que los resultados reflejan el desempeño de las instituciones evaluadas y no representan a toda la industria de microfinanzas de América Latina ni del mundo.

La medición en Costa Rica incluyó entrevistas a 275 clientas de Grameen Costa Rica. El 85% accedía por primera vez a un préstamo, mientras que 51% indicó que no podría encontrar fácilmente una buena alternativa de financiamiento.

60 Decibels es una empresa internacional especializada en medición de impacto social, con oficinas en Nueva York, Londres, Nairobi y Bengaluru. El alcance del estudio permite dimensionar la evaluación internacional: el índice recogió la experiencia de más de 18.700 clientes vinculados a 65 proveedores financieros de 35 países de África, Asia y América Latina. En la muestra global, 68% de las personas entrevistadas fueron mujeres; los participantes tenían entre 18 y 86 años, con una edad promedio de 42 años.

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Las instituciones participantes correspondían a distintos tipos de proveedores financieros. Las organizaciones sin fines de lucro y ONG representaron el 17% del total, mientras que también participaron compañías financieras no bancarias, instituciones de microfinanzas captadoras de depósitos, bancos, cooperativas y otros proveedores.

El análisis va más allá de determinar si una persona logró acceder a crédito. Considera seis dimensiones: acceso, impacto del producto crediticio, impacto en el hogar, protección del cliente, resiliencia y agencia, esta última relacionada con aspectos como la confianza y la participación en las decisiones económicas del hogar. Los hallazgos se construyen a partir de la experiencia reportada directamente por los clientes de las instituciones participantes.

En el caso de Grameen Costa Rica, los datos muestran cambios tanto en los negocios como en la vida cotidiana de las mujeres. El 49% reportó una mejora significativa en las operaciones de su negocio y 56% indicó que su calidad de vida había mejorado de manera importante.

Los efectos también alcanzan ámbitos personales y familiares. El 67% de las clientas señaló una mayor confianza y 54% manifestó que había aumentado su influencia en las decisiones del hogar.

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“Este reconocimiento tiene un significado especial porque surge de la voz de las propias mujeres. Detrás de las cifras hay historias de quienes encontraron una oportunidad para iniciar o fortalecer un negocio, generar sus propios ingresos y contribuir al bienestar de sus familias. Que esas experiencias destaquen en una medición internacional reafirma la importancia de seguir abriendo oportunidades de financiamiento para quienes tradicionalmente han enfrentado mayores barreras para acceder a ellas”, comentó Mario Morera, gerente general de Grameen Costa Rica.

El Microfinance Index 2026 compara la experiencia reportada por clientes de instituciones de microfinanzas de África, Asia y América Latina. Los Premios de Impacto Social se otorgan a las organizaciones con los puntajes más altos dentro de cada región.

La participación en el índice es voluntaria, por lo que los resultados reflejan el desempeño de las instituciones evaluadas y no representan a toda la industria de microfinanzas de América Latina ni del mundo.