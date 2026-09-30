Hijos de “Pecho de Rata” y otros 33 imputados seguirán presos por caso Riverside

La resolución también establece medidas para 17 personas que quedaron en libertad.

Un total de 37 personas vinculadas con el denominado caso Riverside permanecerán ocho meses más en prisión preventiva, luego de que el Juzgado Penal de Limón ordenara extender la medida cautelar hasta el 23 de junio de 2027.

La decisión alcanza a cuatro hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, a quienes las autoridades relacionan con la investigación por presunta legitimación de capitales y narcotráfico. El despacho judicial notificó por escrito la resolución a las partes a las 7 a. m. de este miércoles.

Entre los imputados que continuarán privados de libertad se encuentran Kishna Aneika López Tyndall, Jardel Leonid López Tyndall, Jonedzel Shaquille López Tyndall y Nayevska López Tyndall.

En 3 puntos La resolución también establece medidas para 17 personas que quedaron en libertad. Un total de 37 personas vinculadas con el denominado caso Riverside permanecerán ocho meses más en prisión preventiva, luego de que el Juzgado Penal de Limón ordenara extender la medida cautelar hasta el 23 de junio de 2027. La decisión sobre la prisión preventiva tiene carácter cautelar dentro de una investigación penal.

La misma medida fue impuesta contra Carlos Rubén León García, Andru Fabián Sojo Hernández, Ronald Ricardo Corrales Sánchez, Morelia Romero Vanegas, Jean Carlo Coto Morales, Gabriele Nicolha Botti Villa, Marco Alejandro Botti Villa, Shila Tanishy Ardón Weekly, Michael Eduardo Marín Ureña, Delvin Hermógenes Martínez Traña y Elizabeth Kelly Calero.

También permanecerán en prisión preventiva Carlos Eduardo Mc Lean Gayle, Johan Alberto Pizarro Víctor, Silvan Anthony Slack Joseph, Johnny Collado Cruz, Kedward Richard Vaz Mc Loud, Kendra Raquel Gordon Crooks, Francisco Joel López Lanuza, Wesly Segura Palmer, Elking Rolando Scoby Hamilton, Jonatan Fernando Córdoba López, Cindy Nicolett Wray Pavón, Luis Diego Marchena Cruz, Jeydell Dahir Cámeron González, Deygo Jerome Calero Mac Cloud, Dayana Priscila Angulo Soto, Jimmy Gustavo Lara Barrantes, Diego Alonso Mena Díaz, J Ray Fabián Pinnock Enríquez, Joseph Hernán Spencer Huertas, Yurguen Karaen Gutrie Díaz, Ernie Weir Jiménez y Kay Weir Jiménez.

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La resolución también establece medidas para 17 personas que quedaron en libertad. Se trata de Mayling Chantel Maxwell Smith, Víctor Manuel Talavera Talavera, Jeffry Alberto Sánchez Rodríguez, Yeicelin Nayeli Campos Fuentes, Yanitza María Cuendis Kelly, Indiana del Socorro Castillo Plomer, Adrián Sánchez Porras, Gerald Nazim Prendergast Lewis, Jorge Villalobos Céspedes, Eushanet Kerrinne Minat Daley, Jesica Karelie Jerez Martínez, Ricardo Francisco Wray Pavón, Ricardo Wray Drumonds, Karla Nubia Arroyo Morgan, Amanda Fabiola Gutiérrez Ramírez, Mónica Yuliana Arroyo Morgan y Erika Karina Vaz Mc Loud.

Estas personas deberán presentarse ante el Juzgado Penal de Limón dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación de la resolución para conocer formalmente las obligaciones que deberán cumplir. Cuando corresponda una firma periódica, el despacho judicial deberá informarles el lugar donde tendrán que realizarla.

El juzgado advirtió que un incumplimiento injustificado de las medidas impuestas podría llevar a una modificación de estas, siempre después de la correspondiente valoración judicial.

Fiscalía atribuye estructura organizada a Pecho de Rata

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El caso Riverside corresponde a una investigación por presuntos delitos de legitimación de capitales y narcotráfico relacionados con una organización criminal que las autoridades vinculan con Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo la tesis de que se trataría de una organización criminal estable, jerarquizada y con división de funciones, presuntamente dedicada al tráfico y distribución de sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales y otras actividades conexas.

Para respaldar esa posición, la Fiscalía mencionó como elementos de la investigación comunicaciones intervenidas, vigilancias, compras controladas, fotografías, videos, análisis patrimoniales, informes policiales y resultados de allanamientos. Según el criterio del Ministerio Público, estos elementos convergen dentro de la investigación.

La Fiscalía también expuso distintos riesgos procesales para sustentar la necesidad de mantener las medidas cautelares. Entre ellos señaló la elevada expectativa de pena, la capacidad económica y logística que atribuye al grupo, el supuesto conocimiento de rutas y zonas costeras y posibles contactos con personas que, según indicó, aún no habían sido detenidas.

Asimismo, el Ministerio Público planteó riesgos relacionados con la posibilidad de ocultar o destruir evidencia y con una eventual continuidad de las actividades investigadas. Sin embargo, durante la audiencia la propia Fiscalía señaló que esos factores debían analizarse de manera individual, tomando en cuenta el supuesto rol de cada imputado, sus recursos, comportamiento y arraigos.

Además de resolver sobre las medidas cautelares, el Juzgado Penal de Limón rechazó las actividades procesales defectuosas planteadas por las defensas y una excepción de incompetencia por razón de la materia.

No obstante, el despacho sí se declaró incompetente territorialmente para continuar conociendo el expediente.

Por esa razón, una vez que la resolución quede en firme, el juzgado ordenó remitir de manera integral la causa al Juzgado Penal de Talamanca, sede Bribri. Será en esa instancia donde continuará la tramitación del proceso relacionado con el caso Riverside.

La decisión sobre la prisión preventiva tiene carácter cautelar dentro de una investigación penal. Por tanto, la imposición o extensión de esta medida no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad respecto de las personas imputadas.