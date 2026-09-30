Gritos, abucheos y tensión sacuden sesión solemne de diputados en Puntarenas

La actividad legislativa se vio interrumpida por gritos contra varios diputados, llamados al orden, un encontronazo entre legisladores y hasta una orden para retirar a la prensa del recinto.

Una sesión solemne de la Asamblea Legislativa realizada este miércoles en Puntarenas terminó convertida por momentos en un escenario de gritos, abucheos y tensión, obligando incluso a la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, a detener las intervenciones y llamar al orden.

Los incidentes comenzaron durante el espacio de control político, cuando parte del público presente reaccionó contra las intervenciones de Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Mientras las legisladoras hablaban, desde el público se escucharon gritos, abucheos y expresiones en las que se les pedía que se fueran.

En 3 puntos La actividad legislativa se vio interrumpida por gritos contra varios diputados, llamados al orden, un encontronazo entre legisladores y hasta una orden para retirar a la prensa del recinto. Una sesión solemne de la Asamblea Legislativa realizada este miércoles en Puntarenas terminó convertida por momentos en un escenario de gritos, abucheos y tensión, obligando incluso a la presidenta en ejercicio del Congreso. La jornada legislativa ocurre además un día después de una tensa sesión en el Congreso relacionada con la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, tema que generó fuertes diferencias entre las bancadas.

La situación obligó a Britton a intervenir para solicitar respeto y permitir que las diputadas continuaran con sus discursos.

Posteriormente, el diputado Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), también recibió abucheos cuando se acercó al sector donde se desarrollaba el plenario.

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En medio del ambiente caldeado, el diputado Wilson Jiménez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se dirigió hacia Ramírez, lo que provocó una nueva intervención de Britton, quien pidió al legislador oficialista que se calmara.

Minutos después se produjo otro episodio, esta vez con la prensa.

Ramírez se desplazó hacia el sector donde se encontraban los periodistas y comenzó a conversar con varios comunicadores mientras la sesión continuaba.

Daniel Álvarez, asesor de la Presidencia legislativa, se acercó entonces a Britton y le indicó que solicitara retirar a la prensa del recinto.

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La presidenta en ejercicio respondió señalando que no era el momento para realizar conferencias de prensa y ordenó que los comunicadores abandonaran ese sector.

“Que saquen a la prensa, este no es el lugar para este momento”, manifestó Britton.

Tras los distintos incidentes y ante el ambiente de tensión, la Presidencia decretó un receso de cinco minutos antes de intentar continuar con la sesión.

La Asamblea Legislativa trasladó este miércoles su actividad a Puntarenas como parte de las conmemoraciones relacionadas con la Campaña Nacional de 1856-1857 y las honras a figuras históricas como Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla. La jornada oficial incluía una sesión solemne del Plenario en la provincia. Delfino

Dentro de la agenda se contempló además un debate sobre la situación de Puntarenas, con temas relacionados con economía, seguridad, infraestructura, turismo, pesca, empleo y desarrollo provincial.

El espacio de discusión fue distribuido entre las cinco fracciones representadas en el Congreso: cinco minutos para el PUSC, cinco para Coalición Agenda Ciudadana, 15 minutos para Liberación Nacional, 10 para el Frente Amplio y 25 minutos para Pueblo Soberano.

La jornada legislativa ocurre además un día después de una tensa sesión en el Congreso relacionada con la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, tema que generó fuertes diferencias entre las bancadas. Monumental