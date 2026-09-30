Embajada de Estados Unidos se pronuncia sobre supuesto retiro de visas

La representación diplomática aseguró que conoce las publicaciones que circulan en redes sociales, pero las calificó como información falsa.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica salió al paso de los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta revocación de visas a funcionarios costarricenses en ejercicio.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática confirmó que tiene conocimiento de las publicaciones que han comenzado a circular en línea, pero fue enfática al señalar que se trata de información falsa.

En 3 puntos La representación diplomática aseguró que conoce las publicaciones que circulan en redes sociales, pero las calificó como información falsa. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica salió al paso de los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta revocación de visas a funcionarios costarricenses en ejercicio. Hasta ahora, la información compartida por la representación estadounidense se limita a desmentir esos rumores y a reiterar que las comunicaciones oficiales deben consultarse directamente en los canales institucionales del Gobierno de…

“Son rumores falsos”, indicó la Embajada al referirse a las versiones difundidas.

La representación estadounidense también aprovechó la publicación para recordar a la ciudadanía cuál es el canal que debe utilizarse para verificar información relacionada con decisiones oficiales del Gobierno de Estados Unidos.

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Según explicó, las comunicaciones oficiales se realizan mediante las cuentas oficiales del Gobierno estadounidense.

Piden desconfiar de fuentes no verificadas

La Embajada también hizo un llamado a tomar con cautela las declaraciones o publicaciones que provengan de fuentes que no hayan sido verificadas.

“Las declaraciones provenientes de fuentes no oficiales o no verificadas deben considerarse simples rumores”, señaló la representación diplomática.

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De esta manera, la Embajada busca marcar distancia de las versiones que circulan en línea y que hacen referencia a una supuesta medida contra funcionarios costarricenses en ejercicio.

Hasta ahora, la información compartida por la representación estadounidense se limita a desmentir esos rumores y a reiterar que las comunicaciones oficiales deben consultarse directamente en los canales institucionales del Gobierno de Estados Unidos.