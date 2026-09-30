El chisme entre Juan Pablo Vargas y el “Bocha” no era tan chisme

Lo que durante varios días fue presentado como un supuesto “chisme” alrededor de Juan Pablo Vargas y su ausencia de la Selección Nacional tomó un nuevo giro este martes.

Juan Pablo Vargas regresó a Costa Rica para incorporarse a la Tricolor de Bryan Ruiz y, en declaraciones brindadas a Teletica, aseguró que las versiones sobre una supuesta exigencia de la capitanía fueron un “chisme que se inventaron”. El defensor manifestó que la conversación que sostuvo con Fernando “Bocha” Batista era un asunto privado entre ambos y que ahora está a disposición del nuevo cuerpo técnico.

Sin embargo, horas después, Batista brindó una entrevista a medios de comunicación y dio detalles que vuelven a poner sobre la mesa aquella versión.

En 3 puntos Lo que durante varios días fue presentado como un supuesto “chisme” alrededor de Juan Pablo Vargas y su ausencia de la Selección Nacional tomó un nuevo giro este martes. Juan Pablo Vargas regresó a Costa Rica para incorporarse a la Tricolor de Bryan Ruiz y, en declaraciones brindadas a Teletica, aseguró que las versiones sobre una supuesta exigencia de la capitanía fueron un “chisme que se inventaron”. Lo cierto es que Juan Pablo Vargas ya está nuevamente a disposición de Bryan Ruiz y se prepara para una nueva etapa con la Selección Nacional.

Según explicó el extécnico de la Selección, sí sostuvo una conversación con Vargas en la que el defensor le manifestó que, si no se le otorgaba la capitanía, no quería venir a la Selección.

Batista aseguró que nunca le cerró la puerta al jugador y que le indicó que podía estar dentro de la convocatoria, pero que la capitanía no estaba garantizada, debido a que existían otros compañeros que también tenían condiciones para asumir ese liderazgo.

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El argentino también explicó que, desde su perspectiva, entregar directamente la capitanía a Vargas podía interpretarse como una falta de respeto hacia otros futbolistas del grupo.

De esta manera, las declaraciones conocidas este martes contrastan con la versión pública de Vargas, quien calificó como un invento las informaciones que señalaban que había condicionado su presencia en la Tricolor al brazalete de capitán.

Batista también se refirió nuevamente a la situación de Keylor Navas y sostuvo que intentó comunicarse con el guardameta para hablar sobre su convocatoria, pero que no obtuvo respuesta.

La situación entre ambos ya había generado declaraciones públicas en las que Navas cuestionó la forma en que Batista intentó contactarlo.

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Ahora, con la llegada de Bryan Ruiz al banquillo interino, tanto Navas como Vargas regresaron a la convocatoria de Costa Rica, junto con Celso Borges.

La conversación entre Vargas y Batista había quedado en privado cuando el entrenador dirigía a la Selección. De hecho, Batista había dicho anteriormente que respetaba la decisión del defensor y que lo conversado entre ambos no saldría de su boca.

Pero las declaraciones de este martes agregan una nueva pieza al rompecabezas: mientras Vargas asegura que lo relacionado con la capitanía fue un “chisme”, Batista sostiene que la capitanía sí estuvo sobre la mesa durante aquella conversación.

Lo cierto es que Juan Pablo Vargas ya está nuevamente a disposición de Bryan Ruiz y se prepara para una nueva etapa con la Selección Nacional.