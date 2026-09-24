Diputada atribuye destitución de Manuel Tovar a “conflicto de egos” con Laura Fernández

Jocelyn Sáenz cuestionó que el canciller fuera separado por no informar sobre una reunión en Estados Unidos y no por lo que considera una falta de respuesta de Cancillería ante costarricenses detenidos por autoridades migratorias estadounidenses

La destitución de Manuel Tovar como ministro de Relaciones Exteriores y Culto ya genera fuertes reacciones políticas en la Asamblea Legislativa.

La diputada Jocelyn Sáenz, del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, aseguró este jueves que, a su criterio, la salida del ahora excanciller responde a un “conflicto de egos” con la presidenta Laura Fernández.

Casa Presidencial comunicó este 24 de setiembre la destitución inmediata de Tovar después de que participara el martes 22 en una sesión del denominado Escudo de las Américas, realizada en Estados Unidos y en la que estuvo presente el presidente estadounidense Donald Trump. Según la versión oficial, Tovar asistió sin informar previamente a Fernández, lo que habría impedido la participación de la mandataria en el encuentro. El Ejecutivo calificó la actuación como una “negligencia” y sostuvo que provocó un “gran daño de carácter estratégico”.

En 3 puntos Jocelyn Sáenz cuestionó que el canciller fuera separado por no informar sobre una reunión en Estados Unidos y no por lo que considera una falta de respuesta de Cancillería ante… La destitución de Manuel Tovar como ministro de Relaciones Exteriores y Culto ya genera fuertes reacciones políticas en la Asamblea Legislativa. La salida del canciller también trascendió fuera de Costa Rica.

Sáenz cuestionó duramente esa explicación.

“Recibimos la noticia de la destitución de Manuel Tovar como canciller de la República con la sorpresa de que lo destituyen por un conflicto de egos con la presidenta al no haber asistido a una reunión en Estados Unidos”, manifestó la legisladora.

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La diputada sostuvo que, desde su perspectiva, existían otros asuntos por los cuales debía cuestionarse la labor del canciller.

En particular, señaló lo que considera una falta de respuesta y “negligencia” de la Cancillería en relación con las condiciones de ciudadanos costarricenses que permanecen bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos.

Sáenz también lanzó fuertes críticas contra el legado de Tovar en materia de comercio exterior.

Afirmó que será recordado por impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel y el proceso de incorporación costarricense al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

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Tovar tuvo un papel directo en ambos procesos durante su gestión como ministro de Comercio Exterior. Costa Rica e Israel firmaron el TLC en diciembre de 2025, mientras que en mayo de 2026 se anunció la conclusión sustantiva de las negociaciones para la incorporación del país al CPTPP.

Sobre Israel, Sáenz volvió a expresar su rechazo al acuerdo comercial y calificó a ese país como un “Estado genocida”, una caracterización que corresponde a la posición política expresada por la legisladora. Sáenz ya había manifestado anteriormente su oposición al TLC con Israel por consideraciones relacionadas con la situación en Gaza y el derecho internacional.

Asimismo, aseguró que el Acuerdo Transpacífico afecta al sector agroproductivo costarricense. Esa afirmación forma parte de la valoración de la diputada; por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior ha defendido el CPTPP como una herramienta para ampliar mercados, atraer inversión y generar nuevas oportunidades para los sectores productivos nacionales.

“Las prioridades de Cancillería no pueden estar en beneficiar los intereses de otros estados por encima de los intereses de la ciudadanía costarricense”, concluyó Sáenz.

Tras la destitución de Tovar, la presidenta Fernández designó a Indiana Trejos Gallo, actual ministra de Comercio Exterior, como ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto.

La salida del canciller también trascendió fuera de Costa Rica. La agencia internacional EFE informó este jueves sobre la destitución y la vinculó directamente con la falta de aviso a la mandataria sobre la reunión en la que participó Trump.