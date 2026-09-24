Laura Fernández despide al canciller Manuel Tovar por asistir a reunión con Trump y dejarla sin campo

La Presidencia atribuyó la salida inmediata del ministro de Relaciones Exteriores a una supuesta negligencia que, según el Gobierno, impidió la participación de la mandataria en una reunión estratégica de seguridad.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, destituyó este jueves 24 de septiembre al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera, y ordenó el cese inmediato de sus funciones.

La decisión fue comunicada por Casa Presidencial y, según la versión oficial, está relacionada con la participación de Tovar en una sesión del denominado Escudo de las Américas, realizada el martes 22 de septiembre y convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos.

La reunión contó con la participación del presidente estadounidense Donald Trump y representantes de distintos países de la región. Según el comunicado de Presidencia, Tovar asistió al encuentro sin informar previamente a Fernández sobre su participación.

En 3 puntos La Presidencia atribuyó la salida inmediata del ministro de Relaciones Exteriores a una supuesta negligencia que, según el Gobierno, impidió la participación de la mandataria en una reunión estratégica de seguridad. La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, destituyó este jueves 24 de septiembre al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera, y ordenó el cese inmediato de sus funciones. Tovar había asumido como canciller el 8 de mayo de 2026, después de desempeñarse como ministro de Comercio Exterior.

El Gobierno calificó esa actuación como una “negligencia” y aseguró que la falta de comunicación impidió que la presidenta costarricense participara en la sesión, lo que, de acuerdo con Casa Presidencial, provocó “un gran daño de carácter estratégico”.

La decisión ocurre apenas dos días después del encuentro internacional. Información divulgada sobre la reunión señala que Costa Rica estuvo representada por Tovar y que el encuentro abordó asuntos relacionados con seguridad regional, narcotráfico y crimen organizado.

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Gobierno considera estratégico el Escudo de las Américas

En el comunicado, la administración Fernández Delgado defendió la importancia que le atribuye al Escudo de las Américas.

Según Presidencia, esta coalición multinacional, liderada por Estados Unidos, constituye un espacio político y estratégico para la articulación en materia de seguridad.

El Gobierno señaló que considera este mecanismo fundamental para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como para la implementación de políticas públicas relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública.

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Precisamente, la seguridad ha sido señalada por la mandataria como una de sus prioridades, por lo que Presidencia consideró especialmente relevante la participación de Costa Rica en este tipo de espacios.

Indiana Trejos asumirá Cancillería de forma interina

Tras la salida de Tovar, Fernández designó a Indiana Trejos Gallo, actual ministra de Comercio Exterior, como ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto.

Trejos ocupará temporalmente la Cancillería mientras la presidenta cumple con su misión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Una vez que Fernández y Trejos regresen de sus respectivas misiones internacionales, la nueva jerarca asumirá la conducción de Relaciones Exteriores en condición interina, según informó Presidencia.

Tovar había asumido como canciller el 8 de mayo de 2026, después de desempeñarse como ministro de Comercio Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores todavía lo identificaba como titular de la cartera en su información oficial antes del anuncio de este jueves.