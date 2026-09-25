Defensoría pone bajo la lupa a Cancillería por ticos detenidos en Estados Unidos

La institución exige conocer qué ocurre cuando un costarricense es detenido en territorio estadounidense, cómo se activan los consulados y qué protección reciben quienes enfrentan procesos que podrían terminar en deportación.

La Defensoría de los Habitantes pidió cuentas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre la atención que reciben los costarricenses detenidos en Estados Unidos, particularmente aquellos que enfrentan procedimientos migratorios que podrían terminar con su deportación.

La institución quiere conocer cuáles mecanismos utiliza Costa Rica para garantizar que sus ciudadanos tengan acceso oportuno a asistencia consular cuando son privados de libertad en territorio estadounidense.

La preocupación incluye desde la forma en que Cancillería se entera de una detención hasta las visitas que realizan los funcionarios consulares y el acompañamiento que reciben las personas en condiciones de especial vulnerabilidad.

En 3 puntos La institución exige conocer qué ocurre cuando un costarricense es detenido en territorio estadounidense, cómo se activan los consulados y qué protección reciben quienes enfrentan procesos que podrían terminar en deportación. La Defensoría de los Habitantes pidió cuentas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre la atención que reciben los costarricenses detenidos en Estados Unidos. El requerimiento se produce en momentos en que la situación de costarricenses sometidos a procesos migratorios en Estados Unidos mantiene bajo atención el papel que desempeñan las autoridades consulares y la protección que pueden recibir…

Según la Defensoría, el derecho a la asistencia consular está reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y permite que una persona detenida sea informada sobre la posibilidad de comunicarse con las autoridades de su país.

Uno de los principales cuestionamientos es determinar si Cancillería recibe información de manera sistemática de las autoridades estadounidenses cuando un costarricense es detenido dentro de un proceso de deportación.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La Defensoría también quiere saber si las alertas dependen de que el propio detenido, sus familiares o las autoridades consulares comuniquen el caso y si existen protocolos de coordinación entre Costa Rica y Estados Unidos.

Otro punto es el alcance real de la asistencia que brindan los consulados.

La solicitud plantea conocer si se realizan visitas a los detenidos, entrevistas privadas y orientación jurídica, así como los mecanismos utilizados para detectar casos de mayor vulnerabilidad.

Entre ellos figuran personas con menores de edad dependientes, adultos mayores, mujeres embarazadas o ciudadanos con necesidades médicas.

Publicidad

La Defensoría también pregunta qué medidas se aplican para garantizar que los costarricenses detenidos sepan que pueden solicitar ayuda consular, comunicarse con las autoridades nacionales y obtener orientación sobre los procedimientos migratorios y las garantías procesales disponibles.

La tercera área señalada por la institución está relacionada con el seguimiento de los casos.

La Defensoría solicita conocer cómo se verifican las condiciones en las que permanecen los costarricenses detenidos, cómo se coordina la comunicación con sus familiares en Costa Rica y cuáles son las dificultades que enfrenta el Estado para brindar una asistencia consular efectiva y oportuna.

El requerimiento se produce en momentos en que la situación de costarricenses sometidos a procesos migratorios en Estados Unidos mantiene bajo atención el papel que desempeñan las autoridades consulares y la protección que pueden recibir quienes enfrentan una eventual deportación.