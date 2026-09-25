Julián Valverde revela lo que vivió en la cárcel tras ser detenido en Estados Unidos

El creador de contenido contó que fue detenido por conducir con una licencia vencida, pasó por una cárcel de Florida y posteriormente fue entregado a autoridades migratorias.

Una frase que escuchó después de salir de una cárcel de Florida hizo que Julián Valverde comenzara a cuestionarse todo lo que había ocurrido durante su detención.

Según relató el creador de contenido, un funcionario revisó su situación cuando llegó a la parte migratoria del proceso y le dijo: “Usted no tiene por qué estar aquí”.

En 3 puntos El creador de contenido contó que fue detenido por conducir con una licencia vencida, pasó por una cárcel de Florida y posteriormente fue entregado a autoridades migratorias. Una frase que escuchó después de salir de una cárcel de Florida hizo que Julián Valverde comenzara a cuestionarse todo lo que había ocurrido durante su detención. Su caso, que inicialmente provocó una ola de publicaciones y bromas en redes sociales, ahora es presentado por el propio creador como una oportunidad para hablar de una realidad que, según sostiene.

Para Valverde, ese momento abrió una pregunta que todavía mantiene: ¿cuántas personas podrían estar pasando por una situación similar sin que nadie revise detenidamente sus casos?

El tico decidió contar este jueves nuevos detalles de lo ocurrido después de que su detención en Estados Unidos se convirtiera durante varios días en tema de conversación, bromas y memes en redes sociales.

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Aunque reconoció que él mismo se ha reído de algunas situaciones, quiso marcar distancia entre el contenido que circuló en internet y lo que realmente significó estar encerrado.

“Que a uno lo arresten no está bonito, que a uno lo lleven a la cárcel no es una fiesta y estar encerrado sin ver el sol es una mierda”, afirmó.

Valverde aclaró que el primer centro en el que estuvo recluido, Polk City Jail, no era una cárcel de migración.

Según explicó, fue detenido por conducir con una licencia que llevaba más de seis meses vencida.

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El creador de contenido incluso reconoció su responsabilidad en ese punto y rechazó presentarse como víctima de lo ocurrido.

“No quiero decir más porque suena como que uno es una víctima y realmente yo metí las patas”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que las condiciones de su encierro fueron difíciles. Durante sus primeras horas, dijo, no pudo ver el sol, no recibió alimentos con proteínas y tampoco pudo realizar una llamada durante el primer día.

Además, compartió espacio con personas que estaban esperando sus respectivos juicios y que, según contó, enfrentaban posibles condenas de entre 15 y 30 años.

Después de pagar una multa y salir de Polk City Jail, Valverde permaneció aproximadamente 48 horas antes de que agentes de ICE llegaran por él.

Fue entonces cuando su situación tomó otro rumbo.

El costarricense aseguró que la experiencia también le permitió dimensionar la realidad de otras personas que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos y que no cuentan con miles de seguidores para hacer pública su situación.

“Lo que a mí me pasó no está ni cerca de cosas que están pasando en este momento”, afirmó.

Por eso, lejos de quedarse únicamente con la experiencia personal, Valverde utilizó su plataforma para pedir a sus seguidores que estén pendientes de familiares y conocidos que puedan atravesar problemas migratorios.

“Cuando uno está ahí adentro uno se siente solito”

Uno de los aspectos que más le afectó durante el encierro, según contó, fue pensar en su hermana y en lo que ella estaba viviendo mientras él permanecía detenido.

“Cuando uno está ahí adentro uno se siente solito”, expresó.

Valverde adelantó que todavía tiene más detalles que contar sobre lo ocurrido y que espera que su experiencia sirva para que otros costarricenses que viven en Estados Unidos sean más cuidadosos.

“Hay que cuidarse más que nunca, que nunca”, concluyó.

Su caso, que inicialmente provocó una ola de publicaciones y bromas en redes sociales, ahora es presentado por el propio creador como una oportunidad para hablar de una realidad que, según sostiene, enfrentan muchas otras personas lejos de las cámaras y las redes sociales.