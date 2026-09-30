De la deuda al terror: tres detenidos por amenazas y quema de una casa por préstamos “gota a gota”

Los sospechosos habrían cobrado ₡5.000 diarios de intereses por cada ₡100.000 prestados. Según el OIJ, quienes no cumplían con los pagos eran amenazados y una de las víctimas habría sufrido el incendio de su vivienda.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas detuvieron este miércoles a tres personas sospechosas de integrar un esquema de préstamos conocidos como “gota a gota”, en el que las víctimas habrían enfrentado fuertes cobros diarios, amenazas y hasta el incendio de una vivienda.

El operativo comenzó desde las 5:00 a. m. mediante varios allanamientos realizados en Cañas, Guanacaste.

Durante las diligencias fueron detenidos dos hombres y una mujer.

En 3 puntos Los sospechosos habrían cobrado ₡5.000 diarios de intereses por cada ₡100.000 prestados. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas detuvieron este miércoles a tres personas sospechosas de integrar un esquema de préstamos conocidos como “gota a gota”. Los tres detenidos serán remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Marín, de 35 años y de nacionalidad colombiana; Céspedes, de 51 años y costarricense; y Barahona, de 35 años y de nacionalidad nicaragüense.

Los tres figuran como sospechosos del delito de extorsión cobratoria.

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De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, la investigación inició en julio de este año luego de que las autoridades recibieran dos denuncias relacionadas con este tipo de préstamos.

La investigación señala que los sospechosos presuntamente prestaban dinero bajo la modalidad “gota a gota” y cobraban aproximadamente ₡5.000 diarios únicamente por concepto de intereses por cada ₡100.000 prestados.

En caso de que las víctimas no cumplieran con los pagos exigidos, aparentemente comenzaban las amenazas.

El caso habría escalado aún más en perjuicio de una de las personas denunciantes, ya que, según el OIJ, en una ocasión presuntamente le quemaron su vivienda.

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A partir de las denuncias, los agentes judiciales desarrollaron diferentes diligencias de investigación bajo dirección funcional del Ministerio Público hasta lograr identificar a los sospechosos.

Con esa información, este miércoles se ejecutaron los allanamientos que permitieron capturar a las tres personas.

Durante el operativo, las autoridades también decomisaron evidencia considerada de importancia para la investigación, entre ella varios documentos que serán analizados como parte del expediente.

Los tres detenidos serán remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.