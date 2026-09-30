Cliente sufre trágica muerte mientras entrenaba en un gimnasio en Cartago

El equipo del establecimiento realizó maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia, pero la persona falleció.

Una persona murió luego de sufrir una emergencia médica mientras se encontraba entrenando en la sede de Multispa Fitness Club en Turrialba.

El hecho ocurrió este martes, según confirmó el propio gimnasio mediante una publicación en sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida.

En 3 puntos El equipo del establecimiento realizó maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia, pero la persona falleció. Una persona murió luego de sufrir una emergencia médica mientras se encontraba entrenando en la sede de Multispa Fitness Club en Turrialba. El gimnasio no brindó más detalles sobre la emergencia médica que sufrió la persona mientras realizaba su entrenamiento.

De acuerdo con el establecimiento, al momento de presentarse la emergencia, colaboradores del gimnasio realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de los servicios de atención.

Posteriormente, los equipos de emergencia asumieron la atención de la situación. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, la persona murió.

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Gimnasio evita revelar información personal

Tras lo ocurrido, Multispa Fitness Club manifestó su solidaridad con los familiares de la persona fallecida y también con los colaboradores y personas que se encontraban presentes durante la emergencia.

“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos. Acompañamos también a nuestros colaboradores y a quienes estuvieron presentes en este momento tan doloroso”, publicó el gimnasio.

El establecimiento indicó además que decidió mantener bajo reserva los detalles relacionados con la condición médica y los datos personales de la persona fallecida.

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“Por respeto a la familia, resguardaremos la información médica y personal relacionada con lo sucedido. Agradecemos a nuestra comunidad su comprensión y el respeto por la privacidad de la familia”, señaló Multispa.

El gimnasio no brindó más detalles sobre la emergencia médica que sufrió la persona mientras realizaba su entrenamiento.