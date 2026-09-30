Cartaginés gana también en la mesa y recibe alivio económico!

Los brumosos reclamaron las sanciones impuestas tras la fecha 5 del Apertura 2026 y consiguieron que el Tribunal Disciplinario de la FCRF modificara varias de las decisiones.

El Club Sport Cartaginés recibió un importante respaldo fuera de la cancha luego de que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol analizara el recurso presentado por el equipo contra las sanciones de la quinta jornada del campeonato de UNAFUT.

En 3 puntos Los brumosos reclamaron las sanciones impuestas tras la fecha 5 del Apertura 2026 y consiguieron que el Tribunal Disciplinario de la FCRF modificara varias de las decisiones. El Club Sport Cartaginés recibió un importante respaldo fuera de la cancha luego de que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol analizara el recurso presentado por el equipo contra las sanciones de la quinta… Así, Cartaginés consiguió reducir el impacto económico de las sanciones recibidas después de aquella polémica fecha 5 del Apertura 2026.

El órgano disciplinario decidió anular una multa de ₡500.000, al determinar que David Vargas, señalado inicialmente por permanecer en una zona de competencia, sí tenía autorización para estar allí en su condición de gerente deportivo.

Además, otra multa de ₡750.000 fue reducida a ₡500.000, mientras que también fueron retiradas las suspensiones y multas impuestas a dos directivos del conjunto brumoso, al considerar que el informe presentado no precisaba con claridad las expresiones atribuidas a los sancionados.

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Así, Cartaginés consiguió reducir el impacto económico de las sanciones recibidas después de aquella polémica fecha 5 del Apertura 2026.