¡Cae pieza histórica de Telenoticias! Teletica despide a quien fue la mano derecha de Ignacio Santos

El periodista cubano, quien durante décadas manejó desde las sombras buena parte de la agenda informativa del noticiero de Canal 7, deja la televisora en medio de una profunda reestructuración.

La reestructuración en Teletica sigue alcanzando a figuras históricas de la televisora y esta vez el movimiento golpea directamente el corazón de Telenoticias.

Lázaro Malvárez Cárdenas, quien durante décadas ocupó el puesto de Jefe de Información del noticiero de Canal 7 y fue considerado la mano derecha de Ignacio Santos, fue despedido este viernes de Televisora de Costa Rica.

Aunque su rostro pocas veces aparecía frente a las cámaras, Malvárez tenía un enorme peso detrás de ellas. Como jefe de información de Telenoticias, participaba directamente en la coordinación de coberturas, definición de la agenda periodística y organización de los equipos que diariamente salían a cubrir las principales noticias del país.

En 3 puntos El periodista cubano, quien durante décadas manejó desde las sombras buena parte de la agenda informativa del noticiero de Canal 7, deja la televisora en medio de una profunda reestructuración. La reestructuración en Teletica sigue alcanzando a figuras históricas de la televisora y esta vez el movimiento golpea directamente el corazón de Telenoticias. Este viernes, Teletica también sorprendió con el despido de otros periodistas y con el cierre del programa 7 Estrellas, después de estar al aire durante 27 años.

Su salida se produce siete meses después de que Ignacio Santos dejara la dirección de Telenoticias, poniendo fin a una relación profesional que se extendió durante más de tres décadas.

De hecho, cuando Santos se despidió de la audiencia el pasado 17 de febrero, Malvárez fue una de las poquísimas personas a las que mencionó por nombre.

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El entonces director destacó públicamente que había tenido el honor de trabajar y aprender junto a Malvárez durante 32 años, reflejo del nivel de cercanía profesional que existió entre ambos.

Del exilio cubano a convertirse en pieza clave del periodismo tico

La historia de Lázaro Malvárez en Costa Rica comenzó mucho antes de su llegada a Teletica.

El periodista nació en La Habana, Cuba, estudió periodismo en Moscú y llegó a Costa Rica en 1993. Antes había trabajado para la agencia Prensa Latina en la antigua Unión Soviética.

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Su incorporación al periodismo costarricense se produjo precisamente de la mano de Ignacio Santos.

Malvárez se vinculó a Noticias Canal 4 (NC4), donde ya para setiembre de 1998 ocupaba la jefatura de información. En ese momento, Pilar Cisneros e Ignacio Santos dirigían el noticiero y dejaron la televisora tras diferencias con el modelo de trabajo que pretendía implementar TV Azteca.

Aquella etapa terminó marcando el inicio de una relación profesional que se mantendría durante décadas.

Malvárez posteriormente se consolidó dentro de Telenoticias hasta convertirse en una de sus personas de mayor confianza y peso editorial.

Ya en 2004 aparecía públicamente identificado como jefe de información del noticiero, y en 2005 la organización interna de Telenoticias lo colocaba al frente de la edición estelar de las 7 p. m.

El hombre que movía los hilos detrás de cámaras

Mientras los presentadores eran los rostros visibles ante millones de televidentes, buena parte del trabajo de Malvárez ocurría dentro de la redacción.

Decidir prioridades informativas, coordinar periodistas y camarógrafos, reaccionar ante noticias de última hora y organizar coberturas especiales formó parte de las responsabilidades que desempeñó durante años.

Todavía en febrero de 2025, la propia Teletica lo identificaba oficialmente como jefe de información de Telenoticias, posición desde la cual incluso participaba en decisiones sobre contratación y distribución de periodistas.

Pero la trayectoria de Malvárez no estuvo limitada a las noticias.

Su nombre también se convirtió en sinónimo de boxeo dentro de las transmisiones deportivas de Teletica.

Durante años participó como especialista y comentarista en diferentes veladas transmitidas tanto por Canal 7 como por TD Más. La propia televisora lo ha presentado públicamente como experto en esta disciplina.

Esa faceta permitió que, pese a trabajar principalmente detrás de cámaras, también fuera reconocido por una parte importante de la audiencia.

Este viernes, Teletica también sorprendió con el despido de otros periodistas y con el cierre del programa 7 Estrellas, después de estar al aire durante 27 años.