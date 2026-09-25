¡Se apaga una de las “estrellas” de Teletica! Canal 7 pone fin a histórico programa tras 27 años al aire

“7 Estrellas”, uno de los espacios de entretenimiento más longevos de la televisión costarricense, llega a su final como parte de una reestructuración de Teletica. El programa nació en 1999 y apenas en agosto había celebrado 27 años de transmisiones.

Una época de la televisión costarricense llega a su fin.

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Este viernes se confirmó el cierre de “7 Estrellas”, uno de sus programas más reconocidos y longevos, después de 27 años ininterrumpidos llevando entretenimiento, cultura, espectáculos y estilo de vida a los hogares costarricenses.

La decisión forma parte de una reestructuración interna de la televisora y está relacionada con la sostenibilidad económica del espacio, que ya no estaría generando los ingresos suficientes para mantener su producción.

En 3 puntos “7 Estrellas”, uno de los espacios de entretenimiento más longevos de la televisión costarricense, llega a su final como parte de una reestructuración de Teletica. Una época de la televisión costarricense llega a su fin. Ahora, las luces de “7 Estrellas” se apagan definitivamente.

El anuncio significa el final de un formato que nació en 1999 y que logró sobrevivir durante casi tres décadas a enormes cambios en la televisión, al crecimiento de Internet, al auge de las redes sociales y a la transformación en los hábitos de consumo de las audiencias.

De hecho, apenas el pasado 20 de agosto, “7 Estrellas” celebró sus 27 años al aire con un programa especial que reunió a varias figuras que habían formado parte de su historia. En esa transmisión aparecieron sus actuales rostros: Wálter Campos, Daniel Céspedes, Gabriela Jiménez y María Teresa Rodríguez.

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“7 Estrellas” apareció en la pantalla de Canal 7 en 1999 con una propuesta que para la época buscaba diferenciarse de lo que tradicionalmente ofrecía la televisión nacional.

Contrario a lo que podría pensarse por la vinculación que durante años tuvo Ignacio Santos con el espacio, la propia historia del programa señala que la propuesta original fue de René Picado Cozza.

El concepto pretendía reunir en una misma revista televisiva temas de gastronomía, tecnología, sociedad, cine, moda, turismo, farándula y espectáculos.

En aquella primera etapa, “7 Estrellas” fue producido bajo la sombrilla de Telenoticias. Incluso publicaciones de junio de 1999 anunciaban que el nuevo espacio de entretenimiento estaba siendo desarrollado por el equipo del noticiero de Canal 7.

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Ignacio Santos tuvo posteriormente un papel importante en la dirección y consolidación del proyecto. La productora Mariamalia Jacobo también fue una de las figuras determinantes para definir el lenguaje y la identidad que caracterizarían al programa durante sus primeros años.

Por sus cámaras pasó una larga lista de figuras

Durante sus 27 años, “7 Estrellas” tuvo numerosos cambios de presentadores, periodistas y productores.

Entre sus primeros rostros estuvieron Lynda Díaz, Jorge Valenti, Ángel Rafael González y Ekaterina Rodríguez. Con los años también pasaron por el espacio figuras como Jorge Martínez, Marilín Gamboa, Viviana Calderón y otros conocidos nombres de la televisión nacional.

En su última etapa, el equipo en pantalla quedó conformado por Wálter Campos, Gabriela Jiménez, María Teresa Rodríguez y Daniel Céspedes, quien este viernes confirmo su despido.

El cierre llega en medio de cambios en Teletica

La desaparición de “7 Estrellas” ocurre además en un año marcado por movimientos importantes dentro de Televisora de Costa Rica.

Uno de los más significativos fue la salida de Ignacio Santos Pasamontes de la dirección de Telenoticias en febrero de 2026, después de 28 años al frente del noticiero.

Por décadas, Santos no solo estuvo relacionado con Telenoticias, sino también con diferentes formatos especiales y de entretenimiento de Canal 7. “7 Estrellas” estuvo durante buena parte de su historia bajo esa estructura de producción. Documentación histórica de la televisora señala que Telenoticias llegó a tener bajo su responsabilidad espacios como “7 Días”, “7 Estrellas”, “Buen Día” y “El Chinamo”.

El cierre de “7 Estrellas” se suma ahora a esa etapa de transformación interna de la televisora.

Sin embargo, más allá de los cambios empresariales y económicos, su desaparición representa el final de uno de los programas que consiguió algo cada vez menos frecuente en la televisión nacional: mantenerse durante 27 años en pantalla.

Hace apenas unas semanas celebraba su aniversario.

Ahora, las luces de “7 Estrellas” se apagan definitivamente.