Bryan Ruiz prepara su debut con la Sele entre poco tiempo y cambios en la convocatoria

La Tricolor tiene programado viajar este miércoles a Managua, donde este jueves enfrentará a Nicaragua por la Liga de Naciones. Bryan Ruiz asumió el interinato después de las derrotas ante Curazao y Haití, con el riesgo de caer a la Liga B sobre la mesa.

La Selección de Costa Rica afronta un momento decisivo en la Liga de Naciones de Concacaf y lo hace con un nuevo técnico en el banquillo.

Después de perder 3-4 ante Curazao y 0-2 contra Haití, la Federación Costarricense de Fútbol despidió a Fernando Batista el lunes y nombró a Bryan Ruiz como técnico interino, inicialmente para los partidos ante Nicaragua y Haití.

La Tricolor necesita evitar terminar en las últimas posiciones del grupo, escenario que significaría el descenso a la Liga B de la Concacaf Nations League.

En 3 puntos La Tricolor tiene programado viajar este miércoles a Managua, donde este jueves enfrentará a Nicaragua por la Liga de Naciones. La Selección de Costa Rica afronta un momento decisivo en la Liga de Naciones de Concacaf y lo hace con un nuevo técnico en el banquillo. Bryan Ruiz ya tiene su primer desafío como técnico interino de Costa Rica.

El primer partido de Ruiz será este jueves 1.º de octubre a las 8 p. m., cuando Costa Rica visite a Nicaragua en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua.

Ruiz asumió el lunes y comenzó a trabajar con un grupo que venía de disputar el partido contra Haití el domingo en Kingston.

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La primera jornada estuvo marcada por trabajos de recuperación para los futbolistas, antes de entrar de lleno en la preparación del siguiente compromiso.

Para el martes, el cuerpo técnico programó dos sesiones de entrenamiento, una por la mañana y otra por la tarde. El poco tiempo disponible llevó a concentrar el trabajo antes del viaje a Nicaragua.

De esta manera, Ruiz llega a su primer partido al frente de la Tricolor con apenas unos días de trabajo: una jornada inicial de recuperación y una doble sesión programada para el martes, antes del viaje a Managua.

Una de las primeras decisiones del nuevo técnico fue modificar la convocatoria que había dejado Fernando Batista.

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Ruiz incorporó a Keylor Navas, Celso Borges, Juan Pablo Vargas y Roan Wilson, quienes pasaron a formar parte del grupo para estos compromisos.

En contraparte, cuatro futbolistas que habían sido incluidos en la convocatoria anterior quedaron fuera: Gian Mauro Morera, Sebastián Padilla, Mathías Elizondo y Gerald Taylor.

Los cambios dejaron definida la lista de jugadores que Ruiz llevará para el compromiso de este jueves.

Costa Rica afrontará este jueves su siguiente compromiso de la Liga de Naciones ante Nicaragua.

Para Ruiz será su primer partido como técnico interino de la Selección Mayor. Lo acompañan como asistentes Wílmer López y Edson Soto.

Después del partido en Managua, Costa Rica regresará al país para enfrentar a Haití el domingo 4 de octubre a las 6 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, en el cierre de esta fase.

La delegación costarricense tiene programado viajar a Managua este miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con la agenda publicada para estos compromisos.

Bryan Ruiz ya tiene su primer desafío como técnico interino de Costa Rica. Con Nicaragua como próximo rival y Haití esperando para el cierre de la fase, la Tricolor afronta sus siguientes partidos con el objetivo de evitar el descenso a la Liga B.