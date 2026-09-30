Bryan Ruiz manda fuerte en La Sele: “Si quieren fiestas, vayan, pero no me hagan perder el tiempo”

El técnico interino de Costa Rica habló sobre la disciplina de los jugadores y dejó claro que la vida fuera de la cancha no debe interferir con los compromisos de la Selección.

Bryan Ruiz no se guardó nada al hablar de la disciplina que espera de los jugadores de la Selección de Costa Rica. En conferencia de prensa, el técnico interino dejó un mensaje directo al grupo previo a los partidos ante Nicaragua y Haití por la Liga de Naciones.

En 3 puntos El técnico interino de Costa Rica habló sobre la disciplina de los jugadores y dejó claro que la vida fuera de la cancha no debe interferir con los compromisos de la Selección. Bryan Ruiz no se guardó nada al hablar de la disciplina que espera de los jugadores de la Selección de Costa Rica. Con poco tiempo para preparar a la Tricolor, Bryan Ruiz dejó claro que espera compromiso dentro y fuera de la cancha.

Ruiz explicó que no pretende controlar completamente lo que los futbolistas hacen fuera de la cancha, pero sí estableció límites cuando se acerca un partido o una semana importante.

“Si quieren fiestas, vayan, pero no me hagan perder el tiempo. Pueden ir en buen momento, pero no antes de un partido o una semana importante”, afirmó el estratega.

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La declaración refleja una postura en la que Ruiz busca que los jugadores tengan claro cuándo es momento de descansar, entrenar y concentrarse en la Selección. Para el ex capitán de la Tricolor, la responsabilidad profesional también pasa por saber administrar los tiempos fuera de los entrenamientos.

El técnico asumió de manera interina el banquillo de Costa Rica luego de la salida de Fernando Batista y tendrá como primeros retos los encuentros ante Nicaragua y Haití. La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que Ruiz fue designado para estos dos compromisos, aunque posteriormente se analizará la continuidad del cuerpo técnico.

Además, Ruiz ya comenzó a trabajar con el grupo y ha buscado aprovechar al máximo las pocas sesiones disponibles antes del debut. El martes incluso programó una doble jornada de entrenamiento antes del viaje a Managua.

Con poco tiempo para preparar a la Tricolor, Bryan Ruiz dejó claro que espera compromiso dentro y fuera de la cancha. Su mensaje sobre las fiestas fue contundente: libertad para los jugadores, pero sin que las decisiones personales interfieran con el trabajo de la Selección.