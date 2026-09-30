Blindaje total en Tribunales de Cartago: alias “Panochita” enfrenta audiencia bajo fuerte custodia

El equipo de choque mantiene un amplio dispositivo dentro y fuera del edificio judicial mientras se desarrolla una diligencia relacionada con Luis Diego Quesada Ramírez, señalado por el OIJ como sospechoso de algunos de los ataques más violentos registrados recientemente en Cartago.

Los Tribunales de Justicia de Cartago permanecen este miércoles bajo un fuerte dispositivo de seguridad debido a una audiencia relacionada con Luis Diego Quesada Ramírez, de 30 años, conocido como alias “Panochita”.

De acuerdo con información conocida por AM Prensa desde el lugar, personal especializado mantiene estrictos controles de seguridad mientras se desarrolla la diligencia judicial en una de las salas acondicionadas para este tipo de audiencias.

El denominado equipo de choque participa en la custodia del edificio y en el traslado y vigilancia del imputado, considerado por las autoridades como un sujeto de alto riesgo.

En 3 puntos El equipo de choque mantiene un amplio dispositivo dentro y fuera del edificio judicial mientras se desarrolla una diligencia relacionada con Luis Diego Quesada Ramírez. Los Tribunales de Justicia de Cartago permanecen este miércoles bajo un fuerte dispositivo de seguridad debido a una audiencia relacionada con Luis Diego Quesada Ramírez, de 30 años, conocido como alias “Panochita”. Es dentro de los propios Tribunales de Justicia, donde este miércoles se desarrolla una audiencia bajo una fuerte custodia policial.

“Panochita” se encuentra actualmente en prisión preventiva y es investigado por su presunta relación con al menos seis homicidios ocurridos en Cartago durante junio y agosto de este año. El OIJ también lo ha relacionado con balaceras, tentativas de homicidio y estructuras involucradas en la disputa por territorios para la comercialización de drogas.

Uno de los primeros casos que llevó a las autoridades tras la pista de Quesada ocurrió el 29 de junio en El Bosque de San Rafael de Oreamuno.

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En ese sitio fue asesinado a balazos un hombre de 26 años de apellido Ortiz. La escena dejó decenas de indicios balísticos y el crimen pasó a formar parte de las investigaciones relacionadas con el sospechoso.

Semanas después, el 15 de agosto, un vehículo fue atacado a balazos en las inmediaciones del Polideportivo de Cartago. Uno de sus ocupantes murió y otro resultó gravemente herido.

Pero los episodios más violentos se producirían apenas días después.

La noche del 17 de agosto, en Llanos de Santa Lucía de Paraíso, hombres armados atacaron un vehículo y asesinaron a dos personas. Otras tres resultaron heridas y el OIJ recolectó más de 90 indicios balísticos en la escena.

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Pocas horas después, durante la madrugada del 18 de agosto, ocurrió otro doble homicidio en El Carmen de Cartago.

Una joven de 18 años que viajaba como pasajera en un vehículo y el conductor fueron asesinados cuando sujetos armados abrieron fuego contra el automóvil. En esa escena se recuperaron 48 indicios balísticos correspondientes a dos tipos de armas.

Con estos hechos, las autoridades investigan la posible participación de Quesada en al menos seis asesinatos.

Su captura terminó en una balacera con el OIJ

La persecución contra “Panochita” tuvo su punto más crítico el 21 de agosto, cuando agentes judiciales lograron ubicarlo en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

El sospechoso terminó atrincherado durante varias horas dentro de una vivienda.

Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos y un agente del OIJ resultó herido en un tobillo. Finalmente, Quesada y otro hombre salieron del inmueble y fueron detenidos.

Al revisar la vivienda, los investigadores localizaron un verdadero arsenal: armas largas, entre ellas fusiles tipo AR y AK-47, pistolas calibre 9 milímetros, gran cantidad de munición y cargadores. También fueron decomisadas motocicletas reportadas como robadas y un vehículo con orden de captura.

Las armas quedaron sujetas a análisis balísticos para establecer si alguna fue utilizada en los homicidios y ataques investigados.

Las pesquisas del OIJ también han colocado a Quesada dentro del complejo escenario criminal que se vive en Cartago.

Según información policial divulgada tras su captura, “Panochita” habría tenido relación con la organización conocida como “Los Maruja” y posteriormente habría operado con otros grupos involucrados en disputas por el control de plazas para la venta de drogas.

La Policía Judicial lo ha catalogado como un perfil de alto riesgo debido, entre otros factores, al acceso que presuntamente tenía a armas de grueso calibre.

Después de su captura, el Juzgado Penal de Cartago ordenó seis meses de prisión preventiva contra Quesada Ramírez y otro sospechoso.

La medida cautelar está vigente hasta el 22 de febrero de 2027 mientras continúan las investigaciones. Una de las causas corresponde a una presunta tentativa de homicidio calificado relacionada con el agente judicial herido durante el operativo de captura.

Ahora, poco más de un mes después de aquella dramática detención, el nombre de alias “Panochita” vuelve a generar un despliegue extraordinario de seguridad en Cartago.

Esta vez no es en una vivienda rodeada por agentes judiciales.

Es dentro de los propios Tribunales de Justicia, donde este miércoles se desarrolla una audiencia bajo una fuerte custodia policial.