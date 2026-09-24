Ataque en plena calle: sujetos en motocicleta interceptan a dos hombres y los balean en Jacó

Las víctimas se encontraban afuera de un establecimiento cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Uno de los hombres recibió disparos en la espalda y un glúteo.

Un nuevo ataque armado ocurrido la noche de este miércoles dejó a dos hombres heridos en plena vía pública en Jacó centro, Puntarenas.

De acuerdo con información oficial suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del incidente ingresó aproximadamente a las 11:22 p. m.

En 3 puntos Las víctimas se encontraban afuera de un establecimiento cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Un nuevo ataque armado ocurrido la noche de este miércoles dejó a dos hombres heridos en plena vía pública en Jacó centro, Puntarenas. Agentes del OIJ mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar su posible móvil e identificar a los responsables.

Los heridos son dos hombres identificados con los apellidos Flores, de 20 años, y Estrada, este último de nacionalidad nicaragüense.

Según la información preliminar recopilada por los agentes judiciales, ambos se encontraban en vía pública, específicamente afuera de un establecimiento, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

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En apariencia, los sospechosos interceptaron a los dos hombres y, por razones que todavía se desconocen, les dispararon en varias ocasiones.

Estrada recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, mientras que Flores resultó herido con un disparo en un glúteo y otro en la espalda.

Tras efectuar los disparos, los atacantes huyeron rápidamente del lugar en la motocicleta.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió a los dos heridos y los trasladó inicialmente hasta la clínica de Jacó. Posteriormente fueron remitidos al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, para continuar con su atención médica.

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Por el momento no se reportan personas detenidas por este hecho.

Agentes del OIJ mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar su posible móvil e identificar a los responsables.